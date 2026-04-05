Patrick Stewart erlitt Zusammenbruch am "Star Trek"-Set

Patrick Stewart (85) hat am Set von Star Trek: Nemesis einen emotionalen Zusammenbruch erlebt. Während der Dreharbeiten zum zehnten Film der Kinofilmreihe, der das letzte große Leinwandabenteuer der "The Next Generation"-Crew darstellte, brach der Schauspieler in Tränen aus. Die Szene, die ihn so sehr aus der Fassung brachte, war eine Abschiedssequenz im Bereitschaftsraum des Captains, in der Commander Riker, gespielt von Jonathan Frakes (73), seinen langjährigen Weggefährten Picard um die Erlaubnis bittet, von Bord gehen zu dürfen. Die Emotionen überwältigten Patrick so heftig, dass er lautstark zu weinen begann und in den Armen seines Kollegen zusammenbrach.

Die anderen Teammitglieder waren von dieser Reaktion völlig überrascht und wussten zunächst nicht, wie sie damit umgehen sollten. Einige der Anwesenden gerieten sogar in Panik, weil sie den britischen Schauspieler nie zuvor so emotional erlebt hatten. Wie SlashFilm berichtet, vermuteten Mitglieder der Crew sogar, Patrick könnte betrunken sein, weil er sich anscheinend nicht mehr im Griff hatte. Der Darsteller selbst beschrieb den Moment später als völlig unerwartet: "Ich war völlig gefangen in diesem Moment. Ich brach zusammen. Wie aus heiterem Himmel überrollten mich meine Gefühle", erklärte er.

Patrick blickte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auf eine 15 Jahre umfassende Karriere bei "Star Trek" zurück, in der er in über 170 Serienepisoden sowie vier Kinofilmen als Captain Jean-Luc Picard zu sehen war. Die intensive Verbundenheit mit seinen Kollegen und der Abschied von dieser prägenden Rolle machten ihm schwer zu schaffen. "In diesem Moment kam alles zusammen: die Gefühle, die ich über die Jahre für diese Menschen hatte. Der Abschied war absolut erschreckend und qualvoll für mich", gestand Patrick. In "Star Trek: Nemesis" kämpft die Enterprise-Crew unter dem Kommando von Picard gegen den geheimnisvollen Shinzon, der sich als Klon des Captains entpuppt und eine Bedrohung für die gesamte Föderation darstellt.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

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Patrick Stewart in "Star Trek: First Contact" 1996