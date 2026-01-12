Stephen Graham verrät: Staffel zwei von "Adolescence" kommt

Großer Triumph bei den Golden Globes – und gleich noch ein Versprechen für alle Fans von "Adolescence": Stephen Graham feierte am Sonntagabend in Los Angeles seinen Sieg als Bester männlicher Darsteller in einer Limited Series und ließ hinter der Bühne die Bombe platzen. Der "Adolescence"-Co-Schöpfer verriet im Winner's Room und gegenüber Deadline, dass er gemeinsam mit Autor Jack Thorne an einer Rückkehr arbeitet. "Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil sie irgendwo tief in meinem und Jacks Kopf liegt, und wir holen sie in drei oder vier Jahren heraus, also bleibt dran", sagte Stephen. Mit ihm im Rampenlicht: Kollegin Erin Doherty und Newcomer Owen Cooper, die ebenfalls Gold holten – ein Abend, der der Netflix-Sensation endgültig Kultstatus gab.

Die Erfolgsnacht krönte eine beispiellose Reise: "Adolescence" schnappte sich den Globe für Beste Limited Series, während Stephen als Eddie Miller als Bester männlicher Hauptdarsteller in einer Miniserie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm ausgezeichnet wurde. Erin glänzte als Beste weibliche Nebendarstellerin, Owen schrieb als Bester Nebendarsteller TV-Geschichte und wurde zum jüngsten Gewinner in den Supporting-Kategorien. Schon im April hatten die Plan-B-Chefs Dede Gardner und Jeremy Kleiner bei Deadline angedeutet, man spreche mit Regisseur Philip Barantini (45) über die "nächste Iteration" der Geschichte. In der Serie spielt Stephen den Vater eines Teenagers, dessen Leben aus den Fugen gerät, als Sohn Jamie, verkörpert von Owen, eines schrecklichen Verbrechens verdächtigt wird.

Abseits der Trophäen zeichnet "Adolescence" vor allem die besondere Dynamik zwischen den Beteiligten aus. Owen blickte in seiner emotionalen Dankesrede, aus der der Mirror zitierte, auf seinen Weg zurück: "Hier beim Golden Globe zu stehen, fühlt sich überhaupt nicht real an", sagte er. Er erzählte, wie er als einziger Junge in einer Schauspielklasse startete und damit "ein Risiko" einging – stets unterstützt von seiner Familie. Stephen, bekannt für seine intensiven Rollen, suchte während der Dreharbeiten immer wieder den engen Austausch mit dem Nachwuchs, während Erin als Kollegin für Ruhe am Set sorgte. Als verlässlicher Rückhalt gilt zudem Plan B, die Produktionsfirma von Dede Gardner und Jeremy Kleiner. Diese Nähe vor und hinter der Kamera ist spürbar – und wohl auch der Grund, warum die Aussicht auf eine zweite Staffel die Fans so begeistert.

Getty Images Stephen Graham bei der Netflix-Golden-Globes-Afterparty im Spago in Beverly Hills, 11. Januar 2026

Getty Images Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham und Ashley Walters mit dem Golden Globe für "Adolescence"

Getty Images Die Crew von "Adolescence" bei den Emmy Awards, September 2025

