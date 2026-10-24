"Mein Körper sagt Nein": Ina Borck steht unter großem Druck

Ina Borck (30) hat sich mit besorgniserregenden Worten an ihre Community gewandt. Die Influencerin teilte am Freitagmittag in einer Instagram-Story kryptische Zeilen. "Mir gehts heute nicht gut", schrieb Ina. Ein Bild von sich selbst zeigte sie nicht. Stattdessen war lediglich ihr menschenleerer Wohnraum zu sehen. Auf der Aufnahme sind ein weißes Sofa, ein Fernseher, ein Sideboard und ein breiter Kamin zu erkennen. Welche Beschwerden die Influencerin plagen, ließ sie offen. Klar wurde nur: Trotz ihres Zustands steht sie gerade unter erheblichem Druck. Bis zum Wochenende müsse noch einiges erledigt werden. Was auf ihrer To-do-Liste steht, erzählte die 30-Jährige jedoch nicht.

Die nicht erledigten Aufgaben scheinen das Ganze für Ina zusätzlich zu verschlimmern. "Ich stresse mich dadurch aber noch mehr, weil ich weiß, wie viel noch zu tun ist. Aktuell sagt mein Körper aber Nein", erklärte sie verzweifelt in ihrer Story. "Hoffentlich hält das nicht lange an, weil bis zu diesem Wochenende alles fertig werden muss. Oh Gott", fügte die Blondine, an ihre Fans gerichtet, hinzu. Weitere Details behielt Ina für sich: Weder verriet sie, seit wann sie sich schlecht fühlt, noch welche Symptome bei ihr auftreten. Auch dazu, ob sie ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, äußerte sich die Ex von Vanessa Borck (30) nicht.

Die Nachricht fällt in eine Phase, die für Ina ohnehin von gesundheitlichen Themen geprägt ist. Anfang Oktober hatte sie einen Rückblick auf die Zeit nach ihrem Schlaganfall geteilt. Sie veröffentlichte Bilder, auf denen ihr Kopf stark angeschwollen und ihr Gesicht deutlich verzogen war. Grund dafür war eine lebensgefährliche Schwellung des Gehirns: Um den Druck im Kopf zu senken, hatten Ärzte vorübergehend einen Teil ihrer Schädeldecke entfernt. "Ich habe trotz vieler Medikamente wirklich gedacht, dass ich sterbe", erinnerte sich Ina. Das Knochenstück wurde eingefroren und später wieder eingesetzt.

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Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

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Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck mit angeschwollenen Hirn