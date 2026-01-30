Nackt in Paris: Christina Aguileras Oben-ohne-Shooting

Zuletzt machte Christina Aguilera (45) wegen ihres Gewichtsverlusts von 23 Kilogramm Schlagzeilen. Nun heizt sie mit dem Ergebnis Paris ein – und das buchstäblich oben ohne: Die Sängerin veröffentlichte am Mittwoch eine neue Fotoserie auf Instagram, aufgenommen offenbar in ihrem Hotelzimmer während der Haute Couture Week. Darauf hält Christina mit den Händen ihre Brüste bedeckt, trägt nur eine funkelnde Diamantenkette, große Kreolen und einen voluminösen schwarzen Rüschrock. Dazu fließen ihre langen blonden Haare über den Rücken. Als Begleitung im Hintergrund: Verlobter Matthew Rutler (40), der die freizügigen Momente festgehalten haben soll. Die Bilderserie, die sie schlicht mit "Nordlichter, Pariser Nächte" betitelte, sorgte bei ihren fast elf Millionen Followern sofort für Aufruhr und reichlich Zuspruch.

Neben den Oben-ohne-Motiven zeigt Christina, die 1999 mit der Hit-Single "Genie in a Bottle" schlagartig weltberühmt wurde, in ihrem Posting weitere Eindrücke aus der Modewoche: ein Selfie in der Badewanne ihres luxuriösen Zimmers, Schnappschüsse von einer Runway-Show – unter den Gästen war augenscheinlich auch A$AP Rocky (37) – sowie Aufnahmen aus dem Privatjet. Besonders spektakulär: ein Foto der Polarlichter am Nachthimmel über Europa, das die Musikerin, die sich stets gekonnt sexy in Szene setzt, aus dem Fenster festhielt. Zuvor war das Paar in der Stadt der Liebe gemeinsam unterwegs, zuletzt beim Dinner im peruanischen Hotspot Manko. Die Bilder aus Paris fügen sich somit zu einem kleinen Reisetagebuch, in dem Fashion-Frontrow, Jet-Glamour und private Momente nahtlos ineinandergreifen – und bei dem ein oder anderen sicherlich Neid auslösen.

Christina und Matthew kennen sich seit den Dreharbeiten zu "Burlesque", wo er als Produktionsassistent arbeitete. Zuvor war sie von 2005 bis 2011 mit dem Schauspieler Jordan Bratman (48) verheiratet. Das ehemalige Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Max, der heute 17 Jahre alt ist und weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Mit Matthew ist sie seit Jahren verlobt und nimmt sich mit der Hochzeit bewusst Zeit. In früheren Interviews betonte die Sängerin, dass ihr neues Zuhause, die Familie und die Arbeit Priorität hätten. "Ich möchte es planen und den Moment genießen, ohne mich gehetzt zu fühlen", erklärte die "Dirty"-Interpretin bereits 2015 im Gespräch mit People. Christina ist Mutter von zwei Kindern und spricht offen darüber, wie sich ihr Körper und ihr Blick auf sich selbst mit den Jahren verändert haben. Gegenüber Glamour erklärte sie zum Thema Kritik: "Ich habe eine Reife, in der mir deine Meinung egal ist. Ich werde sie nicht an mich heranlassen."

Getty Images Christina Aguilera im Juli 2025 in London

Instagram / xtina Die Sängerin Christina Aguilera zeigt Oben-ohne-Fotos bei Paris Haute Couture Week, Januar 2026.

Getty Images Christina Aguilera, Matthew Rutler, Max Bratman und Summer Rain im Oktober 2019