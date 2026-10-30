Renata Lusin zeigt ihren Alltag zwischen Baby und Job

Zwischen Familienleben und Tanzkarriere gewährt Renata Lusin (39) ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihren aktuellen Alltag. In einem neuen Reel auf Instagram dokumentiert die Tänzerin ihren ersten Probentag für die große Let's Dance-Tour in Riesa. Dabei wird deutlich, wie anspruchsvoll die Doppelbelastung ist: Neben stundenlangem Tanztraining kümmert sie sich um ihr Baby und muss nach einer kurzen Nacht trotzdem auf der Bühne funktionieren. Wie anstrengend der Tourstart war, macht sie gleich zu Beginn des Mini-Vlogs klar. Darin liegt sie sichtlich erschöpft im Hotelbett, neben ihr das Baby, das kaum zu erkennen ist. "Ehrlich: Die erste Nacht war nicht gut. Hoffe, es wird besser", schreibt sie dazu. Am zweiten Tag wartet dann ein besonderes Wiedersehen auf sie: Zum ersten Mal seit fünf Jahren wird sie wieder intensiv mit Rúrik Gíslason (38) trainieren.

Renatas Morgen im Hotel ist straff durchgeplant. Nach einer Kuscheleinheit mit ihrem Baby zieht sie sich für die Proben um und pumpt Milch für eine spätere Pause ab. Außerdem zeigt sie, was sie an Babyzubehör eingepackt hat: einen Sitz, ein Fläschchen und ein Gerät, mit dem sich die Milch schnell erwärmen lässt. Damit sie genug Energie für den Tag hat, isst sie zum Frühstück Müsli mit Nüssen und Kernen und dazu zwei Eier. Ihr Baby bekommt Eigelb und Avocado. Danach bringt sie ein Shuttle zur Halle. Dort probt die Gruppe zuerst von 9 bis 13 Uhr. Nach dem Mittagessen und einer Runde Stretching geht es weiter bis 19:30 Uhr. Das Video zeigt Ausschnitte vom gemeinsamen Training, den Aufbau der Showhalle und den Teamkreis. Doch auch nach den intensiven Proben ist Renata noch voller Energie. Zurück im Hotelzimmer tanzt sie gut gelaunt im rosafarbenen Pyjama und lässt durchblicken, dass sie auch dort noch eine Trainingseinheit eingelegt hat. Für den zweiten Tag kündigt sie das Kennenlernen der Promis an. Besonders groß ist ihre Vorfreude auf Rúrik: Mit ihm möchte sie nach fünf Jahren endlich wieder "ordentlich" trainieren, wie sie in der Bildunterschrift auf Instagram verrät.

Erst vor rund sechs Monaten ist Renata Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie ihre zweite Tochter Tessa auf der Welt begrüßt. Der neue Mini-Vlog zeigt, dass Stillen, Abpumpen und die Betreuung ihres Babys auch in der Tourvorbereitung fest zu ihrem Tag gehören. Vor Kurzem hatte die Tänzerin außerdem offen darüber gesprochen, wie sich ihr Körper nach der Schwangerschaft verändert hat. Bereits kurze Zeit nach der Geburt hatte Renata ihr Gewicht von vor der Schwangerschaft wieder erreicht und lag nach eigenen Angaben sogar rund ein Kilogramm darunter. Auch mit körperlichen Veränderungen wie überschüssiger Haut am Bauch oder den Auswirkungen des Stillens ging sie offen und gelassen um. Nun zeigt sie ihren Followern, wie sie den Alltag mit Baby und einen langen Probentag unter einen Hut bekommt.

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Tessa

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Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021