Bre Tiesi würde bei Nick Cannons 13. Kind Reißleine ziehen

Nick Cannon (46) ist Vater von 12 Kindern von sechs verschiedenen Frauen. Mit seiner Freundin Bre Tiesi (35) hat er einen gemeinsamen Sohn – und dabei soll es wohl auch bleiben. Zumindest wünscht sich die Netflix-Maklerin keinen weiteren Nachwuchs für ihren Partner, wenn er mit ihr in einer Beziehung bleiben will. "Wenn er noch ein Baby bekommt, bin ich weg. Keine weiteren", betont Bre im Podcast "Lip Service".

Grund für Bres Einstellung ist die Zeit. "Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht genug Zeit habe und eine Karriere verfolge", gibt sie zu verstehen. Im Falle eines weiteren Kindes würde es noch mehr unter einen Hut zu bringen geben. "Du hast schon 'The Brady Bunch'. Wir werden keine 13 Kinder haben", stellt sie klar. Die Selling Sunset-Bekanntheit tue alles, um "sicherzustellen", kein weiteres Kind zu bekommen: "Nie wieder, niemals. Das kommt nicht infrage. Bei mir bleibt es bei einem."

Trotz der verrückten Konstellation ist Bre mit ihrer Familie überaus glücklich. Sie habe den "verrückten Lebensstil" lieben gelernt und hofft, langfristig mit Nick zusammenzubleiben. "Er ist mein Partner. Ich glaube, er ist mein Lebenspartner. Ich liebe diesen Mann wirklich. Wir haben eine großartige Beziehung. Ich liebe unsere Familie, ganz unabhängig von allem anderen. Ich sehe das langfristig", schwärmt die 35-Jährige.

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Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

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Getty Images Bre Tiesi, März 2025

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Instagram / nickcannon Nick Cannon feiert Weihnachten im Patchwork-Stil