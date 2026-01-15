Das ist Marcs schönste Erinnerung an seine Reise bei HadeB

Marc erinnert sich mit leuchtenden Augen an den Moment, der für ihn alles veränderte: den allerersten Blick auf Marco bei Hochzeit auf den ersten Blick. Es passierte während der Zeremonie, als sich beide gegenüberstanden – sein Strahlen, das breite Lächeln und die innige Umarmung, ganz privat trotz der Kameras um sie herum. "Der erste Blick" sei sein schönstes Erlebnis mit Marco gewesen, erzählt er im Gespräch mit Promiflash. Die Dreharbeiten führten das TV-Paar nach Tirol, wo Marc neben dem Experiment auch die Begegnungen mit den anderen Teilnehmenden genoss. Dort fiel die Anspannung und es gab ungestörte Momente, die sich fest ins Gedächtnis brannten.

Abseits der großen Gefühle sammelte der Reality-TV-Star Erinnerungen, die bleiben. In Tirol entstanden Freundschaften, die Marc bis heute wichtig sind: Mit Marlon ist er eng verbunden, und auch mit Lina hält er regelmäßig Kontakt. Darüber hinaus überraschte ihn, wie zugänglich und nahbar die Expertinnen und Experten der Show seien. "Damit hätte ich nie gerechnet", sagt er über die Betreuung hinter den Kulissen. Besonders Sandra Köhldorfer (44) wurde für ihn zur Ansprechpartnerin – ein Draht, der auch nach dem Finale nicht abriss. "Wir sind immer noch im regen Kontakt", betont Marc gegenüber Promiflash. Auch die Produktion habe jederzeit ein offenes Ohr, schildert er, und beschreibt das Team als herzlich und unterstützend.

Trotz der Trennung von Marco hat Marc die Hoffnung auf die ganz große Liebe nie aufgegeben. "Ich bin offen, ich suche immer noch die große Liebe und hoffe doch, dass es irgendwann auch mal passiert", verriet er lachend gegenüber Promiflash. Nach dem Finale zeigte er sich optimistisch: "Ich glaube, da wird dann noch ein bisschen mehr Interesse gezeigt von der Männerwelt." Einen neuen Partner wollte der Realitystar aber nicht überstürzt finden. "Ich will mich da nicht unter Druck setzen und auf Teufel komm raus jemanden kennenlernen", betonte er. Auch für Veränderungen zeigte sich Marc bereit: "Ich bin auch umzugsbereit. Ich versuche mein Glück."

Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Sandra Köhldorfer im März 2023

