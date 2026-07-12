Nach Zoff: Jerry O'Connell lockt John Stamos zu TV-Tanzduell

Kaum haben sie sich versöhnt, schlägt Jerry O'Connell (52) die nächste gemeinsame Aktion vor – und die hat es in sich. Der Schauspieler reagierte auf X auf ein Interview, in dem sein einstiger Widersacher John Stamos (62) klarstellte, dass er bei Dancing With the Stars niemals mitmachen werde. Jerry ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt und kommentierte den Beitrag kurzerhand mit den Worten: "John, ich mache keine Witze, lass uns zusammen mitmachen... ich will das wirklich." Die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten – die Kommentarspalte füllte sich rasend schnell.

John hatte seinen Standpunkt zuvor in Bobby Bones' Podcast "The Bobbycast" unmissverständlich deutlich gemacht. Obwohl er "jede einzelne Staffel" gefragt werde, komme die Show für ihn nicht infrage: "Das Gute an dieser Sendung ist, dass die Leute leiden und sich lächerlich machen. Sie brechen sich die Füße, bekommen Hornhaut. Sowas will ich nicht." Sein Fazit: "Ich habe gesagt: 'Fragt mich nie wieder. Ich werde diese Show niemals machen.'" Die X-User zeigten sich von Jerrys Idee begeistert. "Das wäre unglaublich", schrieb einer. Ein anderer kommentierte mit Anspielung auf Johns Ex-Frau und Jerrys aktuelle Ehefrau Rebecca Romijn (53): "Es wäre nicht das erste, was ihr euch geteilt habt."

Der Vorstoß kommt nur wenige Monate nach dem Ende eines öffentlichen Streits, der 2023 begann. Damals veröffentlichte John seine Memoiren "If You Would Have Told Me", in denen er Rebecca Romijn als "den Teufel" bezeichnete und andeutete, sie sei ihm während ihrer sechsjährigen Ehe untreu gewesen. Jerry stellte sich öffentlich auf die Seite seiner Frau und bezeichnete das Buch als "Verrat". Den Schlusspunkt unter den Konflikt setzten die beiden schließlich im November 2025 auf der Geburtstagsparty von Komiker Howie Mandel (70). Jerry erzählte Andy Cohen (58) auf "Radio Andy", dass er auf John zugegangen sei, um ihm die Hand zu reichen. Die beiden unterhielten sich etwa 20 Minuten und umarmten sich sogar. Howie Mandel selbst kommentierte ein gemeinsames Selfie der beiden mit den Worten: "Das ist es, was ich tue. Ich bringe Menschen zusammen. Bitte sehr."

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Getty Images Schauspieler Jerry O'Connell mit einem Hund auf dem Arm

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Getty Images John Stamos, Schauspieler

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Getty Images Rebecca Romijn and Jerry O'Connell