WM-Kampf im Schwergewicht: Henry Maske feiert TV-Comeback

Anstatt seinen Ruhestand zu genießen, greift der "Gentleman"-Boxer wieder an – allerdings nicht im Ring, sondern in der Sprecherkabine: Henry Maske (62) feiert am 28. November 2026 sein großes TV-Comeback beim Streamingdienst DAZN. Der frühere Halbschwergewichts-Weltmeister wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena den WM-Kampf von Schwergewichtler Agit Kabayel gegen den Albaner Nelson Hysa kommentieren. Für den 62-Jährigen, der nach seiner aktiven Karriere jahrelang für die ARD analysierte, schließt sich damit ein Kreis – und die Vorfreude auf das Spektakel vor über 40.000 Zuschauern ist riesig. "Es geht um ein wirklich großes Event. Wir sprechen hier über einen WM-Kampf im Schwergewicht. Ich finde, das ist erneut ein großer Traum für den deutschen Boxsport", schwärmte die Boxlegende im Gespräch mit Sport Bild.

Dass ausgerechnet Agit Kabayel die Massen wieder in die Hallen lockt, kommt für den Mann mit der sagenhaften Profibilanz von 31 Siegen aus 32 Kämpfen keineswegs überraschend. Der 34-jährige Titelverteidiger schickte seinen letzten Kontrahenten Damian Knyba bereits in der dritten Runde per technischem K.o. auf die Bretter und befeuerte damit die Sehnsucht nach einem neuen deutschen Faustkampf-Märchen. Henry sieht in dem Schwergewichtler genau den unbedingten Siegeswillen, der einst seine eigene Ära prägte: "Wir hatten damals einen starken Kreis an Boxern, die einfach ihre Leistung gebracht haben und so in die Weltspitze vorgestoßen sind. Die breite Öffentlichkeit schaut dorthin, wo sie das Gefühl hat, dass sich Menschen richtig reinknien. Das haben wir getan. Und das tut jetzt auch Agit."

Damit beschwört der gebürtige Brandenburger Erinnerungen an die goldene Dekade des deutschen Boxsports herauf, als er gemeinsam mit Axel Schulz (57) Quotenrekorde für die Ewigkeit aufstellte. Unvergessen bleibt Henry legendäre Revanche gegen Graciano Rocchigiani (†54) im Jahr 1995, die fantastische 17,59 Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte – ein Wert, den in jener Epoche fast nur Axel Schulz gegen Frans Botha mit über 18 Millionen Zuschauern toppte. Wenn der "Gentleman" nun bei DAZN das Wort ergreift, schwingt also nicht nur geballte Fachkompetenz, sondern auch der nostalgische Glanz von über zehn Millionen Bildschirmfans mit.

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Imago Henry Maske in Oberhausen, März 2026

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Graciano Rocchigiano und Henry Maske 1995

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Getty Images Henry Maske in Rust, Juli 2015