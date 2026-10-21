Augenverletzung: Evanthia Benetatou bangt um Sohn George

Horrormoment für Evanthia Benetatou (34): Ihr Sohn George hat sich am Auge verletzt. Wie die Realitybekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story schildert, bekam der Junge am Nachmittag die Spitze eines Rankgitters ins Auge. Das betreffende Gitter beschreibt sie als eine Art Bambusstab mit Spitzen. Nach einer ersten Untersuchung in einem Krankenhaus wurde der Fünfjährige mit einem Rettungswagen in die Klinik für Kinderheilkunde der Diakonie Düsseldorf gebracht. Das Foto, das sie dazu auf Social Media teilt, zeigt George auf einer schwarzen Liege, gesichert mit einem blauen Gurt. Eva hält ihm dabei die Hand. Die Aufnahme ist bewusst ausschnitthaft gewählt – der Junge selbst ist darauf nicht vollständig zu erkennen.

In einem weiteren Update gibt Eva vorsichtig Entwarnung. "Es war Glück im Unglück! George hatte einen Riesen-Schutzengel!", schreibt sie in ihrer Story. Und führt fort: "Um ein paar Millimeter hätte die ganze Sache noch schlimmer ausgehen können." Die Ärzte hätten gestaunt und der Familie bestätigt, dass sie großes Glück gehabt habe. Ausgestanden sei der Vorfall damit aber noch nicht. "Dennoch wird das Ganze noch beobachtet und muss ordentlich von einem Augenarzt kontrolliert werden", erklärt die Influencerin. Wie schwer die Augenverletzung tatsächlich ist und welche Behandlung George benötigt, führt sie nicht näher aus.

Gleichzeitig macht Eva ihrem Ärger Luft und kündigt Konsequenzen an. Auf die Frage, wer Schuld und Verantwortung trage, antwortet sie unmissverständlich: "Die Kita". Ob sie sauer und traurig sei, beantwortet sie ebenfalls deutlich mit "Ja!". Auch Konsequenzen werde das Ereignis ihren Angaben nach haben. Was genau sie damit meint, lässt sie zunächst offen. Stattdessen kündigt sie weitere Einblicke an: "Wollt ihr die ganze Story?! Ihr bekommt sie in den folgenden Stories." Sie habe viel zu erzählen, was sie lange nicht ausgesprochen habe. Damit deutet Eva an, dass sie den Vorfall und die Hintergründe noch ausführlicher schildern möchte.

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Instagram / evanthiabenetatou Sohn George und Evanthia Benetatou, Dezember 2025

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit Sohn George im Krankenhaus, Oktober 2026

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Instagram / evanthiabenetatou Das Rankgitter, an dem sich Eva Benetatous Sohn offenbar verletzte, Oktober 2026