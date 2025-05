Jordan (24) scherzt über Altersunterschied zu Bill Belichick

Die 24-jährige ehemalige Cheerleaderin Jordon Hudson nahm den Altersunterschied zu ihrem Partner Bill Belichick (73), dem ehemaligen General Manager der New England Patriots, auf humorvolle Weise aufs Korn. Am Mittwoch teilte sie ein Video auf Instagram, das die beiden bei einem romantischen Abendessen bei Sonnenuntergang zeigt. Dabei stand auf dem Tisch ein Döschen Old-Bay-Gewürz, begleitet von Jordons Kommentar: "Old Bay mit meinem alten Schatz." Das Paar, das 49 Jahre trennt, scheint die Kritik an ihrer Beziehung gelassen zu nehmen und ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Die Beziehung der beiden wurde erstmals 2023 öffentlich, wie People berichtete. Richtig bekannt wurde ihre Romanze jedoch im Juni 2024, nachdem ein Foto aus dem Jahr 2021 aufgetaucht war, das die beiden auf einem Flug von Boston nach Florida zeigte. Seither erregte das ungleiche Paar immer wieder Aufsehen. Zudem berichtete die New York Times, Jordon habe einer Vertrauten erzählt, dass sie und Bill verlobt seien. In seinem Buch "The Art of Winning: Lessons from a Life in Football" widmete er Jordon sogar einen besonderen Dank.

Im April begleitete Jordon Bill zu einem Interview mit "CBS Sunday Morning", bei dem sie mehrfach eingriff: Als Journalist Tony Dokoupil wissen wollte, wie sich die beiden kennengelernt hatten, unterbrach sie aus dem Hintergrund und sagte knapp: "Darüber sprechen wir nicht" und zog damit die Aufmerksamkeit auf sich. Bill zeigte sich im Interview jedoch unbeeindruckt von den Kritikern ihrer Beziehung. "Ich habe mir noch nie viele Gedanken darüber gemacht, was andere denken", sagte er und fügte hinzu, dass er einfach das tue, was sich für ihn richtig anfühle. Für die beiden scheint der Altersunterschied keine Rolle zu spielen – und genau das macht ihre Beziehung für viele so faszinierend.

