Bill Belichicks Familie in Sorge: Schadet ihm Jordon (24)?

Bill Belichick (73), der legendäre Football-Coach, sorgt aktuell durch seine Beziehung mit Social-Media-Star Jordon Hudson für Schlagzeilen. In den vergangenen Wochen wuchs der Wirbel rund um das Paar, nachdem seine knapp 50 Jahre jüngere Freundin während eines Interviews aus dem Off dazwischengegrätscht war. Reporter Pablo Torre behauptet nun im "Pablo Torre Finds Out"-Podcast, dass vor allem die Familie des NFL-Stars "außerordentlich besorgt" sei. Laut eigenen Angaben sprach er mit einem Bekannten aus Bills unmittelbarem Umfeld. Dieser beteuerte angeblich, es gebe "große Sorgen darüber, wie schädlich Jordon nicht nur für North Carolina sein kann, sondern auch für Bills Vermächtnis, seinen Ruf – für alles, was er über Jahrzehnte aufgebaut und erarbeitet hat."

Gemeint ist Bills im Dezember 2024 angekündigte Position als Football-Cheftrainer in der Sportabteilung der University of North Carolina. Unklarheit herrscht zudem über die genaue Rolle von Jordon: Während der Reporter meinte, sie dürfe das Football-Gelände der Universität nach einer internen Entscheidung nicht mehr betreten, stellte das College im Anschluss klar, sie sei weiterhin im Bereich des Carolina Footballs willkommen. Die Familie von Bill nehme die Beziehung sehr ernst und habe sogar begonnen, Nachforschungen über Jordons Vergangenheit anzustellen.

Bills Liebesleben war trotz seiner enormen NFL-Erfolge nie ein großes Thema in den Medien. Auch zur Scheidung von Debby Clarke und der Trennung von Linda Holliday hielt sich die Sportlegende eher bedeckt. Umso überraschender ist es, dass er und seine neue Partnerin aus ihrer Beziehung weitestgehend keinen Hehl machen. Ein Detail sorgt aber dennoch für Stirnrunzeln: Angeblich sollen sich beide laut TMZ schon 2021 auf einem Flug kennengelernt haben. Damals soll Bill sogar die Hausaufgaben seiner heutigen Freundin signiert haben. Öffentlich will das Paar dazu aber keine Stellung nehmen.

Getty Images Influencerin Jordon Hudson, Februar 2025

Instagram / jordon Bill Belichick und Jordon Hudson, November 2024

