Nach Schönheits-OPs: Bobby Norris leidet an Schlaflosigkeit

Bobby Norris hat sich auf Instagram mit einem beunruhigenden Update gemeldet. Der Realitystar, der durch die britische Show "The Only Way is Essex" bekannt wurde, zeigt sich in seinem Beitrag mit einem stark geschwollenen und verletzten Gesicht. Der 39-Jährige hatte sich kürzlich mehreren Schönheitsoperationen unterzogen, darunter eine Gesichts- und Halsstraffung sowie eine Unterlidstraffung. Doch der Eingriff hat Folgen: Bobby leidet seither unter massiven Schlafproblemen. In einer Story vom Freitag erzählte er, dass er erneut eine schlaflose Nacht verbracht habe und nicht wisse, warum er in den letzten Tagen so sehr damit zu kämpfen gehabt habe.

In seinem Video berichtete Bobby weiter, dass er am Morgen früh ins Krankenhaus müsse, um seinen Chirurgen zu sehen. "Ich habe meine Schmerzmittel genommen und alles, aber ich kann einfach nicht schlafen. Ich konnte meine Augen schließen und hier und da mal eine Stunde kriegen", erklärte er. Unter dem Post schrieb er, dass die Narkose seinen Biorhythmus für mehrere Tage durcheinandergebracht habe. Die erste Woche sei sehr auf und ab gewesen, doch mittlerweile sei er zu seinem "üblichen" – von Schlaflosigkeit geprägten – Schlafmuster zurückgekehrt.

Unter dem Beitrag zeigten sich zahlreiche Fans besorgt um Bobby. Viele schrieben, dass es schwierig sei, seine Videos anzuschauen. "Ich bin so besorgt. Ich hoffe, Bobby merkt, dass er schön ist und einfach aufhört", kommentierte ein Follower. Ein anderer fügte hinzu: "Bitte hör auf! Das ist herzzerreißend, du warst wunderschön." Die jüngsten Eingriffe sind nicht die ersten für den ehemaligen TOWIE-Star. Bereits 2024 hatte er sich einer oberen Lidstraffung unterzogen und sprach offen darüber, dass er sich während seiner Zeit in der Show kostenlose Behandlungen habe anbieten lassen und dabei "in das Kaninchenloch der Filler gefallen" sei.

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Getty Images Bobby Norris, "The Only Way Is Essex"-Darsteller

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Instagram / bobbycnorris Bobby Norris, April 2026

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Instagram / bobbycnorris Bobby Norris Juli 2023

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