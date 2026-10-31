Mike Tyson trainiert mit 60 und bekommt eine Kampfansage

Steigt Mike Tyson (60) etwa noch einmal in den Ring? Der Boxer soll mit 60 Jahren wieder fleißig trainieren, um für einen möglichen Showkampf in Form zu kommen. Das behauptet der frühere Schwergewichtsboxer Shannon Briggs im Gespräch mit Mr Gamble. Knapp zwei Jahre nach Mikes Niederlage gegen den YouTuber und Boxer Jake Paul (29) könnte "Iron Mike" damit wieder in den Ring steigen. Shannon hat dazu eine klare Meinung und würde den Kampf am liebsten selbst bestreiten. Er forderte Mike öffentlich zu einem Showkampf in Brooklyn heraus und machte dabei keinen Hehl daraus, wie gern er ihm gegenüberstehen würde. Über Mikes aktuellen Zustand zeigte er sich ausgesprochen angetan. "Soweit ich zuletzt gehört habe, ging es um Floyd Mayweather, aber ich glaube, er ist im Training und sieht richtig gut aus", erklärte Shannon gegenüber Mr Gamble. Ob es tatsächlich zu dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Schwergewichtsstars kommt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Zuletzt kursierten laut Shannon unterschiedliche Meldungen darüber, welche sportlichen Pläne Mike verfolgt. Dabei fiel immer wieder auch der Name Floyd Mayweather. Trotzdem hat Shannon schon konkrete Vorstellungen für sein eigenes Wunschduell. "Ich will diesen Kampf mit Mike, die Schlacht von Brooklyn, im Barclays. Wir werden es ausverkaufen. Showkampf. Los geht's, Champ", forderte er im Interview mit Mr Gamble. Als alternative Kulisse brachte der Ex-Boxer einen weiteren Ort im New Yorker Stadtteil ins Gespräch: "Oder im Betsy Head Park in Brownsville. Wir können es direkt dort machen." Die Chancen auf diesen Kampf sind derzeit jedoch offen, denn Floyd hat offenbar Vorrang. Floyd verkündete, dass das bereits vereinbarte Duell mit Mike nun im Dezember steigen soll. Außerdem stellte er für 2027 noch einen weiteren Schaukampf gegen Manny Pacquiao in Aussicht.

Seinen bislang letzten Auftritt im Ring hatte Mike im November 2024. Damals musste sich der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Jake geschlagen geben, der sich zunächst als YouTuber einen Namen gemacht und später dem Boxsport zugewandt hatte. Der Kampf sorgte trotzdem für enormes Aufsehen: Netflix übertrug das Event, und laut Daily Express war es zu diesem Zeitpunkt das meistgestreamte globale Sportereignis. Seit dieser Niederlage bestritt Mike den vorliegenden Angaben zufolge keinen weiteren Kampf. Auch das Aufeinandertreffen von Mike und Floyd wurde schon länger erwartet. Ein Showkampf zwischen ihnen war bereits im September vereinbart worden, konnte aber nicht wie zunächst geplant stattfinden. Wegen einer Handverletzung von Mike musste der Termin verschoben werden. Floyds Ankündigung für Dezember bringt nun einen neuen möglichen Termin ins Spiel.

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Getty Images Boxer Mike Tyson im November 2024 in Texas

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Getty Images Mike Tyson im Dezember 2021

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Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024