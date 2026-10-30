Nach North-West-Verkleidung fürchtet Natalie Nunn Kims Ärger

Zu Halloween ging es in diesem Jahr zwischen Natalie Nunn (41) und North West (13) hin und her: Nachdem die Tochter von Kim Kardashian (46) sich als der "Baddies"-Star verkleidet hatte – mit auffälliger Kinnprothese –, konterte Natalie mit einem Kostüm als North. Am Dienstagabend sprach sie in Los Angeles mit TMZ über die Situation und erklärte, sie habe einfach den Spieß umdrehen und den Gefallen erwidern wollen – ganz im Stil von "Freaky Friday". Zunächst schien auch Kim den Look gut aufzunehmen, denn der Realitystar soll positiv darauf reagiert haben. Doch dann war der Kommentar plötzlich nicht mehr zu sehen. Nun fragt sich Natalie, ob sie die Unternehmerin mit ihrer Verkleidung möglicherweise verärgert hat.

Ihre Sorge äußerte der Realitystar jedoch scherzhaft. "Verdammt, Kim, bist du sauer, weil ich als North besser war als du?", witzelte sie. Denn nicht nur Natalie hatte sich an Halloween in North verwandelt. Auch Kim hatte ihre Tochter als Kostümvorlage gewählt und den Look bereits vor dem Fest auf Instagram präsentiert. Respektlos sei ihr Kostüm keineswegs gemeint gewesen, betonte Natalie. Sie habe lediglich humorvoll auf Norths Imitation antworten wollen. Ob Kim den Kommentar tatsächlich selbst entfernte und was der Grund dafür war, ist nicht bekannt. Eine öffentliche Erklärung des Realitystars zu dem Vorfall gibt es bislang ebenfalls nicht.

Die Verkleidung von North nimmt Natalie dagegen gelassen. Vor allem die Kinnprothese, mit der die Teenagerin ihren Look komplettierte, sorgte bei ihr eher für Belustigung als für Ärger. North sei schließlich noch ein Teenager, stellte sie klar, und habe sie lediglich harmlos nachgeahmt – von einem persönlichen Angriff könne nicht die Rede sein. Die "Baddies"-Bekanntheit geht sogar davon aus, dass der Auftritt ein Trend werden könnte. Sie rechnet damit, dass sich künftig noch mehr Menschen als "Natalie mit dem Kinn" verkleiden werden.

Anzeige Anzeige

northwsst North West, Tochter von Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Nuhn bei der Premiere von "Baddies Caribbean", 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian als"Clueless"-Charaktere, Halloween 2023