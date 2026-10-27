Katharina Eisenblut griff schon mit 14 Jahren zur Zigarette

Katharina Eisenblut (32) gewährt ihren Fans erneut einen persönlichen Einblick in ihr Leben. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Influencerin nun über ein Kapitel, das mittlerweile hinter ihr liegt: ihre Zeit als Raucherin. "Tatsächlich habe ich eine kleine Rauchkarriere hinter mir. Und zwar habe ich viele, viele Jahre geraucht. Also, ich habe geraucht. Ich habe mit 14 angefangen", verriet sie in ihrer Story. Über viele Jahre gehörten Zigaretten für die Sängerin ganz selbstverständlich zum Alltag. Ob zum Kaffee am Morgen, zum Red Bull zwischendurch, beim Treffen mit Freundinnen oder während der Autofahrt – der Griff zur Zigarettenschachtel war für sie zur Routine geworden. Inzwischen hat sich das grundlegend geändert: Sie verzichtet mittlerweile vollständig auf Zigaretten. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung waren vor allem die Auswirkungen des Rauchens auf ihren Körper.

Bis zu ihrem 28. Lebensjahr habe sie geraucht, erzählt Katharina. Heute blickt sie mit einer Mischung aus Selbstironie und Abstand auf diese Zeit zurück. "Ich weiß, ich war ein schlimmer Feger und habe geraucht, bis ich 28 war", räumte sie ein. Ganz ohne Rückschlag verlief der Rauchstopp allerdings nicht: Nachdem sie ihren Sohn Emilio abgestillt hatte, griff sie in einer stressigen Phase noch einmal kurz zur Zigarette. Doch dabei blieb es nicht lange – sie beendete den erneuten Versuch schnell wieder. Auch im Auto zu rauchen, was früher für sie ganz selbstverständlich gewesen sei, kommt für die DSDS-Bekanntheit inzwischen nicht mehr infrage. Warum sie dauerhaft auf Zigaretten verzichten möchte, machte Katharina ebenfalls deutlich: "Es ist schlecht für die Haut. Es ist schlecht für den Körper. Und irgendwie möchte ich es auch nicht mehr." Mittlerweile verspüre sie schlicht kein Bedürfnis mehr, zur Zigarette zu greifen.

Dass Katharina auf Instagram offen über persönliche Erlebnisse spricht, ist nicht ungewöhnlich. Regelmäßig lässt die zweifache Mutter ihre Community auch an ihrem Familienleben teilhaben. In der Vergangenheit berichtete sie etwa von einem Herzenswunsch, der zunächst unerfüllt blieb: Gemeinsam mit ihrem Partner Dominic Höppner hatte sie sieben Monate lang versucht, ein drittes Kind zu bekommen. Die wiederholt negativen Schwangerschaftstests und das damit verbundene emotionale Auf und Ab belasteten sie sehr. Im April dieses Jahres schien sie schließlich einen Schlussstrich zu ziehen und erklärte, ihren Wunsch nach einem weiteren Baby aufgegeben zu haben. Inzwischen scheint sich ihre Haltung jedoch erneut verändert zu haben. "Ja, wir wünschen uns tatsächlich noch ein kleines Wunder", verriet Katharina kürzlich auf Instagram.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

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Instagram / keepitlikedomi Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihrem Kind, Paris im September 2026