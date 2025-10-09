Mia Julia zieht es nach Rekordjahr zurück in die Berge

Die Schlagersängerin Mia Julia (38), bekannt als Party-Königin von Mallorca, hat gemeinsam mit ihrem Mann Peter Brückner einen Neuanfang im bayerischen Alpenraum gewagt. Erstmals sprach sie offen über diesen Schritt, der das Ende einer aufregenden Saison markiert. "Wir sind zurück in unserer Heimat und haben einen Kraftort gefunden. Wir lieben die Berge, im Winter Skifahren und die Ruhe", erklärte Mia Julia gegenüber der Bild. Das Paar hatte zuvor in Göttingen gelebt und freut sich nun auf den Charme der Alpen und die Rückkehr zur Natur nach dem Abschluss ihres Rekordjahres am 26. Oktober.

Für die Sängerin war das Jahr 2025 ein voller Erfolg. Mit Hits wie "Herzblatt", "WOW!" und "Leiche" prägte sie die Partyszene und sorgte für volles Haus – sowohl auf Mallorca im Megapark, nachdem sie vom Bierkönig wechselte, als auch bei Festivals in Deutschland. Besonders emotional war für sie der Auftritt beim "Glücksgefühle"-Festival, wo sie am Hockenheimring von 40.000 Fans gefeiert wurde. Dennoch war der Erfolg auch mit enormem Aufwand verbunden: Über 100 Auftritte absolvierte der Ballermann-Star in wenigen Monaten. Sie gestand: "Mich hat das Jahr etwas überrannt. Ich laufe gerade auf der allerletzten Rille."

Privat dreht sich bei Mia Julia vieles um das Wohlbefinden in den Bergen. Ihr Mann Peter ist ihr dabei eine wichtige Stütze. Seit 2014 ist das Paar verheiratet und hat gemeinsam Höhen und Tiefen durchlebt. Nun suchen die beiden bewusste Momente der Entschleunigung – nach Ski-Touren entspannen sie dabei gerne mit Blick auf die beeindruckende Alpenlandschaft. Trotz der intensiven Karriere nimmt Mia Julia sich bewusst Zeit für ihre Ehe, die sie immer wieder als Basis ihres Lebens bezeichnet. Nach den turbulenten Monaten scheint der Umzug in die bayerischen Alpen das ideale Gegengewicht zum stressigen Showbusiness zu bieten.

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia und ihr Mann Peter Brückner im Januar 2022

Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin