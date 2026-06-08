Massimo Sinató und Isabel kommentieren "Let's Dance"-Kuss

Bei der Let's Dance-Profichallenge 2026 sorgten Massimo Sinató (45) und Isabel Edvardsson (43) für einen unvergesslichen Moment auf dem Parkett. Die beiden Profitänzer wagten sich gemeinsam an einen Charleston – und das in Jack-Sparrow-Kostümen aus dem Abenteuerfilm Fluch der Karibik. Mitten in der Choreografie überraschten sie das Publikum mit einem Kuss, obwohl die beiden im echten Leben kein Liebespaar sind. Eine Szene, über die jetzt jeder spricht.

Gegenüber RTL kommentierten die beiden Tänzer den feurigen Augenblick anschließend mit einem Augenzwinkern. Massimo erklärte die Aktion kurzerhand so: "Das waren zwei Jacks, die sich geküsst haben. Jack Sparrow." Isabel pflichtet ihm bei und stellt klar, dass da ohnehin keine romantischen Gefühle im Spiel waren: "Das waren zwei Männer. Ich glaube, das haben wir schon wieder vergessen; Massimo und ich, wir sind wie Bruder und Schwester. Das ist alles peasy."

Doch der Kussmoment war längst nicht das einzige Gesprächsthema des Abends. Vor drei Tagen fiel bei der "Let's Dance"-Profichallenge 2026 auch die große Entscheidung: Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov (39) setzten sich in einem hochkarätigen Finale durch und holten den begehrten Profi-Pokal. Besonders brisant: Laut dem Sender wurden die Paarungen diesmal nicht ausgelost, sondern bewusst zusammengestellt. Viele Profis standen dadurch erstmals gemeinsam auf dem Parkett und mussten sich komplett neu aufeinander einstellen.

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RTL Massimo Sinató und Isabel Edvardsson, Profitänzer

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RTL / Robert Grischek "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov bei der "Let’s Dance"-Profichallenge