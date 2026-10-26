Heidi Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloweenkostüm 2026

Nur noch wenige Tage, dann steigt Heidi Klums (53) legendäre Halloween-Party 2026 – und das Model spannt ihre Fans nun weiter auf die Folter. Auf Instagram veröffentlichte Heidi jetzt eine Nahaufnahme einer offenbar aufwendig gefertigten Prothese. "Was ist mein Kostüm?", fragte sie zu dem Foto der organisch wirkenden Formen. Dazu gab sie den Hinweis "noch eine Woche" und schürte damit die Spannung vor der großen Enthüllung. Bereits im September hatte die Unternehmerin gegenüber People verraten, ihr diesjähriger Look werde sehr blutig und passe "sehr gut zu Rotwein". Die neuesten Details legen nun nahe, dass sich Heidi für ihren großen Auftritt erneut bis zur Unkenntlichkeit verwandeln könnte.

Laut Bunte präsentierte die Vierfachmutter im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Weinmarke Apothic vor rotem Hintergrund außerdem mehrere rätselhafte Hinweise: Knochen, eine blonde Haarsträhne, ein menschliches Herz, einen orangefarbenen High Heel, einen Dolch und ein geöffnetes Ei mit auffällig gelbem Dotter. In den Kommentarspalten wird seitdem eifrig spekuliert. Ein Follower vermutet, dass die einzelnen Objekte jeweils für einen Buchstaben des englischen Wortes "Bloody" stehen und damit auf Heidis angekündigten blutigen Look anspielen. Andere Fans tippen auf die Figur Monstro Elisasue aus dem Horrorfilm "The Substance", auf "Carrie" oder auf die Clicker-Kreaturen aus der Serie "The Last of Us".

Seit ihrer ersten eigenen Halloween-Party im Jahr 2000 ist Heidi für ihre besonders aufwendigen und ausgefallenen Verwandlungen bekannt. In der Vergangenheit trat sie unter anderem als Wurm und als Leiche auf. Ein anderes Mal ließ sie sich von mehreren Klonen ihrer selbst begleiten. 2024 schlüpften Heidi und ihr Ehemann Tom Kaulitz (37) gemeinsam in die Rollen von E.T. und im vergangenen Jahr ergänzte der Musiker ihren Medusa-Look als versteinerter Soldat. Bei der diesjährigen Feier soll Tom laut People allerdings nicht an Heidis Seite auftreten. Wie wichtig ihr eine originelle Kostümidee ist, erklärte sie dem Magazin bereits 2023: "Die meisten Leute gehen als Krankenschwester oder Polizist, aber ich habe immer nach etwas gesucht, das ich noch nicht gesehen hatte."

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club

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Instagram / https://www.instagram.com/heidiklum/?g=5 Heidi Klum teilt erste Details ihres Halloween-Kostüms 2026

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Hallowee-Party in New York City, Oktober 2025