Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) lassen die Ferien von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) ganz entspannt angehen! Kürzlich waren der Herzog und die Herzogin von Cambridge noch in Pakistan unterwegs. Dort hatten sie vor allem Termine rund um Charity-Projekte wahrgenommen. Zurück bei ihren Kindern, im Londoner Kensington Palast stehen bei den beiden ältesten Sprösslingen die Herbstferien an. Und diese verbringt die Königsfamilie ziemlich bodenständig!

Wie The Sun berichtet, soll sich das Ehepaar mit seinen Kids ein wenig Urlaub gönnen. Doch anstatt Zeit an einem geheimen, exotischen Ort zu verbringen, hat sich die Familie ins königliche Landhaus Anmer Hall zurückgezogen. Dort scheinen sie einer populären Tradition nachgehen zu wollen. Denn Kate wurde in der vergangenen Woche auf dem Sainsbury's-Markt in Norfolk gesichtet, wo sie Kinderkostüme für Halloween gekauft haben soll. Ob sie zusammen mit ihren Nachkommen von Haustür zu Haustür ziehen und Süßigkeiten sammeln wird, bleibt abzuwarten.

Die Cambridges sollen sich in der Ferienzeit öfter ins englische Norfolk zurückziehen. "William und Kate haben dafür gesorgt, dass ihre drei Kinder eine möglichst normale Kindheit erleben und sie alle mögen das Leben im Freien", erklärte Royal-Experte Phil Dampier. Lange Spaziergänge durch die Wälder und Fahrten zum Strand stünden deswegen häufig an der Tagesordnung.

ActionPress Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte bei der The King's Cup Regatta

