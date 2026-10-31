Vor ihrer Halloweenparty: Heidi Klum strahlt im Blütenkleid

Heute Abend steigt Heidi Klums (53) große Halloween-Party, die wie jedes Jahr verspricht, ein riesiger Erfolg zu werden. Doch von Ausruhen ist keine Rede: Statt die Füße hochzulegen, steigt Heidi in luftige Höhen. Ein neues Fotoshooting zeigt das Model auf dem Balkon des Empire State Building. Alle Blicke zog ihre opulente weiße Robe auf sich, die von Designer Kilian Kerner (47) stammt. Das Kleid besteht aus riesigen Blütenblättern, deren Kelche gelblich eingefärbt sind. Ein Ausschnitt, der fast bis zur Taille reicht, ein hoher Beinschlitz und eine lange Schleppe machten den eleganten Look komplett.

Heidi hatte einen guten Grund für ihren Besuch: Auf Instagram kündigte sie an, das Empire State Building an diesem Tag in Orange und Grün erstrahlen zu lassen. Perfekt für das gruselige Fest Halloween! Und gruselig soll es wohl auch heute Abend werden: Schon den ganzen Oktober über gibt Heidi immer wieder Hinweise auf ihr Kostüm für ihre Party. Als letzten Hinweis postete sie auf Instagram zwei Aufnahmen, die an einen Mund mit blasigen, unansehnlichen Zähnen erinnern. Schon vorher hatte sie Prothesen gezeigt, die wie Organe und Gewebe aussehen. Gegenüber USA Today verriet sie nur wenige Details über ihre Verwandlung: "Mein Körper wird in eine Form passen, in die ein menschlicher Körper normalerweise nicht passen würde."

Seit mehr als zwei Jahrzehnten lädt Heidi zu einer Halloweenparty in New York ein. Mit ihren besonders aufwendigen Verwandlungen hat sie sich über die Jahre den Ruf als "Queen of Halloween" erarbeitet. Auch mit dem Empire State Building verbindet sie inzwischen eine Halloween-Tradition. Schon mehrfach ließ sie die Lichter in den Halloween-Farben erstrahlen – durch das Orange und Grün sieht das Gebäude wie ein großer Kürbis aus. Ihren aktuellen Besuch versah Heidi auf Instagram mit dem Hashtag #HeidiHalloween. So hielt sie für ihre Follower fest, wie sie sich auf ihren großen Partyabend einstimmt.

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Imago Heidi Klum besucht das Empire State Building zum 25. Jubiläum ihrer Halloweenparty

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Imago Heidi Klum feiert das 25-jährige Jubiläum ihrer Halloweenparty am Empire State Building in New York

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Getty Images Heidi Klum als Medusa bei ihrer Halloween-Party 2025