Heidi Klum reist nach Halloweenparty Tokio Hotel hinterher

Heidi Klum (53) wird auf der Tokio Hotel-Tour zum Fan. Direkt nach ihrer XXL-Halloween-Party will das Model zu seinem Ehemann Tom Kaulitz (37) reisen. "Ich liebe es, die Jungs auf der Bühne zu sehen! Wir verbringen einfach unglaublich gerne Zeit miteinander und wenn es mein Terminkalender erlaubt, bin ich natürlich am liebsten an Toms Seite", verriet sie Bild. Heidi will bei so vielen Konzerten wie möglich an der Seite des Gitarristen sein. Sie schwärmte: "Ich freue mich besonders auf die Musik, die Fans und darauf, mit meinem Mann gemeinsam neue Erinnerungen zu sammeln." Die Auftritte will sie aus der ersten Reihe verfolgen. Beim Tourauftakt am Mittwoch in London konnte sie allerdings noch nicht dabei sein. Die Vorbereitungen für ihre berühmte Gruselparty ließen ihr keine Zeit für den Abstecher nach England.

Obwohl sie in London fehlte, überraschte sie Tom und seinen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) mit roten Herzluftballons. Bill zeigte die süße Geste seiner Schwägerin in seiner Instagram-Story. Aber nicht nur auf der Tour will Heidi den Brüdern beistehen. Am 5. Dezember feiern Tom und Bill ihre Premiere als Moderatoren von Wetten, dass..?. Auch Heidi wird bei der großen Samstagabendshow im Publikum sitzen und den Zwillingen die Daumen drücken: "Ich bin auf jeden Fall vor Ort und werde aus dem Publikum mitfiebern!" Abschließend betonte sie gegenüber dem Magazin: "Ich bin unglaublich stolz auf Tom und Bill und freue mich riesig für die beiden! Ich weiß, wie viel ihnen diese Show bedeutet und bin mir sicher, dass sie das mit ganz viel Herz und auf ihre ganz eigene, wunderbare Art machen werden."

Bevor Heidi ihre Liebsten unterstützt, steht ihr eigenes Event auf der Agenda: Für die Germany's Next Topmodel-Jurorin gehört ihre Halloween-Party schon seit 26 Jahren zu den absoluten Höhepunkten des Jahres. Mit den Planungen für ihre aufwendigen Verkleidungen beginnt sie meist schon Monate im Voraus. Tom ist wegen der Konzerte mit Tokio Hotel in diesem Jahr verhindert und kann bei der Feier nicht an der Seite seiner Frau erscheinen. "Das hat nichts mit einer Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun. Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag", erklärte Tim in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, Dezember 2024

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"