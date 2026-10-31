Kylie Kelce verrät, warum sie lieber Tangas als Slips trägt

Kylie Kelce (34) hat eine klare Vorliebe, wenn es um ihre Unterwäsche geht: Die vierfache Mutter trägt meist Tangas statt klassischer Slips. Im Podcast "What's the Point" von Mikaela Shiffrin (31) erklärte sie jetzt, dass diese Entscheidung auf ihre Zeit als College-Feldhockeyspielerin zurückgeht. Durch die für den Sport typische gebückte Haltung sei ihr Po damals besonders ausgeprägt gewesen: "Ich war ein Feldhockeymädchen, und weil ich immer in einer gebeugten Haltung war, hatte das Mädchen einen fetten Hintern", erzählte sie in der Folge. Unter der engen Sportkleidung seien sichtbare Slipkanten für sie damals ein Störfaktor gewesen. Sie habe eine glatte Silhouette gewollt, und das aus ganz eigenem Antrieb. "Ich wollte, dass es glatt aussieht. Nicht für irgendjemand anderen, sondern für mich selbst, und das habe ich in mein Erwachsenenleben mitgenommen", erklärte sie weiter.

Gastgeberin Mikaela bevorzugt dagegen Modelle mit etwas mehr Stoff. Kylie stellte daraufhin klar, dass sie sich keineswegs grundsätzlich sperrt: "Also, so sieht es aus: Ich würde einen Omaslip tragen. Ich bevorzuge einfach einen Tanga", betonte sie im Podcast. Entscheidend sei für sie vor allem der Komfort. Deshalb greift sie immer wieder auf dieselben zwei Lieblingsmodelle zurück – eines davon stammt ihrer Erinnerung nach von Abercrombie. Ihr Favorit sei besonders dünn und hoch geschnitten, sodass er auf der Hüfte sitze und nicht seitlich einschneide. Gleichzeitig sei er bequem und halte trotzdem alles sicher bedeckt. Mikaela zeigte sich von der Beschreibung offenbar angetan und wollte mehr über die Unterwäsche erfahren. Kylie bot der Olympiasiegerin daraufhin an, ihr die genauen Produktinformationen zu schicken.

Über ihr Körpergefühl nach den Geburten ihrer Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley Anne hatte Kylie bereits in ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie" gesprochen. Im Gespräch mit Rugbyspielerin Ilona Maher erklärte die Frau des ehemaligen Philadelphia-Eagles-Stars Jason Kelce (38), dass sie sich in mancher Bademode inzwischen nicht mehr wohlfühle: "Ich persönlich kann nach vier Kindern ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, jemals wieder einen Bikini zu tragen", erklärte sie damals. Eine hoch geschnittene Bikinihose kann sie sich hingegen weiterhin vorstellen: "Vielleicht trage ich einen hoch geschnittenen Bikini, aber unter keinen Umständen ziehe ich einen Stringbikini an, und das ist meine Sache, weil sich das für meinen Körper angenehm anfühlt."

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Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

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Getty Images Kylie Kelce bei der Wondery x The New Heights House Party in New Orleans