"Liebe dich für immer": Alessia Herren erinnert an Willi (†)

Mehr als fünf Jahre sind vergangen, doch für Alessia Herren (24) fühlt sich der Verlust offenbar noch immer frisch an. Die Reality-Darstellerin postet auf Instagram ein Kinderfoto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Willi Herren (†45) zu sehen ist, und widmet ihm dazu eine Liebeserklärung. Für sie war er ein Fels in der Brandung: jemand, der zu ihr hielt, ganz gleich, in welcher Situation sie steckte. Ihren Text schließt sie mit den Worten "ICH LIEBE, LIEBE, LIEBE DICH FÜR IMMER !! Mein Vater im Himmel". Dass der Schmerz bleibt, zeigte sie schon am fünften Todestag im April: Damals schrieb sie "Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen." Sie vermisse im Alltag das Selbstverständliche, etwa jemanden, der sie früh zum Dreh weckt, oder die Hühnersuppe bei Krankheit.

Was machte Willi für sie aus? Die Antwort liefert Alessia in einer Aufzählung, deren Zeilen allesamt mit "Der Mensch" beginnen. Er sei jemand gewesen, "der immer zu mir stand, egal, was war", und habe sie bedingungslos geliebt. Auch sein Humor fehlt ihr: "Der Mensch, der einen immer zum Lachen gebracht hat, egal, wie seine Laune war." Zudem steht Willi in ihrer Erinnerung für Frieden und Zusammenhalt. Solche Liebeserklärungen sind bei ihr keine Seltenheit. Zu seinem 49. Geburtstag 2024 nannte sie ihn "mein bester Freund, mein Held". Im Januar 2026 teilte sie zu ihrem 24. Geburtstag die letzte Nachricht, die er ihr vor fünf Jahren geschickt hatte; darin nannte er sie seine "über alles geliebte Prinzessin". Auch dort zeigte sich, wie eng die beiden verbunden waren.

Willi starb am 20. April 2021 mit nur 45 Jahren; Einsatzkräfte fanden ihn leblos in seiner Wohnung in Köln-Mülheim. Die Obduktion ergab laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung, Fremdverschulden schloss sie damit aus; zur Todesursache gab es keine Auskünfte. Nur wenige Tage zuvor hatte der gebürtige Kölner stolz einen Reibekuchen-Foodtruck eröffnet. Die Bestattung war für den 5. Mai auf dem Kölner Melatenfriedhof angesetzt. Berühmt wurde er als Olli Klatt in der "Lindenstraße": Von 1992 bis 2007 spielte er den dauerpleiten Lügner. Danach wurde er zum Dauergast im Reality-TV und stand zudem als Partyschlagersänger auf der Bühne. 2004 belegte er im Dschungelcamp Platz drei. Denselben Rang erreichte 2025 seine Tochter Alessia.

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Instagram / alessiamillane Alessia und Willi Herren

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ActionPress Alessia und Willi Herren, 2021

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Instagram / alessiamillane Alessia und Willi Herren