Mit Nichte Alessia: Annemie Herren möchte in diese TV-Show

Annemie Herren (62) hat große TV-Pläne: Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen sprach die Schwester von Willi Herren (†45) im Gespräch mit Promiflash darüber, in welchen Shows sie künftig gerne zu sehen wäre. Dabei hat es ihr vor allem ein Format angetan: "Prominent verwandt", ein Ableger der Sendung Prominent getrennt. Am liebsten würde sie dort gemeinsam mit ihrer Nichte Alessia Herren (24) auftreten. "Das würde ich gerne machen. Mit Alessia oder Stefano, mit meinem Enkel. Die Familie Herren darein", schwärmt Annemie.

Für die 62-Jährige wäre es nach ihrem Reality-TV-Debüt bei Kampf der Realitystars im Jahr 2024 bereits der zweite Auftritt im Trash-TV. Damals musste sie die Show allerdings unter anderem aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abbrechen. Am 1. Mai zog sie nun ein persönliches Fazit zu ihrem aktuellen Befinden: "Also gesundheitlich bin ich nicht komplett fit, aber ich habe viele Hürden in den letzten Jahren durch die Krankheit gemeistert, habe ganz tolle Ergebnisse bekommen und jetzt kann ich wieder leben."

Rund zwei Jahre nach ihrem vorzeitigen Ausstieg bei "Kampf der Realitystars" machte Annemie beim Bild-Renntag aber auch deutlich, dass sie diese Entscheidung bis heute wurmt. "Das habe ich leider abgebrochen – gesundheitlich. Das habe ich so bereut", sagte sie Promiflash. Trotzdem schaut sie nach vorn und brachte schon ein neues Wunschformat ins Spiel: Promi Big Brother. Ob es bald wirklich klappt, ist allerdings noch offen. Auf die Frage nach einem neuen TV-Projekt blieb Annemie zwar optimistisch, aber ohne konkrete Zusage.

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Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 1. Mai 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

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RTLZWEI Annemie Herren, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin