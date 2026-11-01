Kevin Njie spielt auf dem "Promihof" mit zwei Frauen

Kevin Njie (30) stürzt sich auf dem Promihof im polnischen Radziejowice ins Gefühlschaos. Der Realitystar nähert sich gleich zwei Mitstreiterinnen an: Vanessa Brahimi und Julia Römmelt (32). Kevin erklärt in der Show zunächst Julia, dass sie deutlich hübscher sei als ihre Konkurrentin. Wenig später bewertet er Vanessa jedoch als "10 von 10". Besonders brisant ist eine Szene im Bett: Der nackte Fußballer beugt sich über Vanessa und sagt: "Ich war gerade drin, Entschuldigung." Weil sie dabei eine lange Hose trägt, spricht die Aufnahme allerdings eher gegen tatsächlichen Sex. Sein Wechselspiel sorgt dennoch für Ärger. Julia erzählt Vanessa anschließend, Kevin habe ihr versichert, sie sei seine Nummer eins und er werde stets zu ihr zurückkommen. Dadurch verschärfen sich die Spannungen zwischen den beiden Frauen, die zunehmend eifersüchtig reagieren.

Vor seiner Annäherung an Vanessa sucht Kevin zunächst die Nähe zu Julia. "Es wirkt so vertraut mit Julia. Als hätten wir uns eine Woche nicht gesehen, aber wir haben uns ein Jahr nicht gesehen", schwärmt er in der Sendung. Als Julia ihn auf Vanessa anspricht, stellt er sich unwissend: "Keine Ahnung, wer sie ist. Sie ist hübsch, aber du bist 10.000-mal hübscher." Kurz darauf sitzt Vanessa trotzdem auf seinem Schoß. Sie küssen sich im Pool und verbringen die Nacht zusammen. Julia konfrontiert Kevin daraufhin: "Willst du hier 'ne Datingshow draus machen? Wieso lässt du überhaupt jemanden auf deinem Schoß sitzen?" Sie möchte wissen, ob sie ihm beim Rummachen mit anderen Frauen zusehen müsse. Kevin verneint mit "Nein", verhält sich anschließend jedoch anders. Auch Vanessa beginnt schließlich, seine Aussagen über Julia zu hinterfragen: "Warum ist eine Julia mehr wert als ich?"

Kevin und Julia kennen sich bereits aus der Zeit vor dem "Promihof". Nach seiner Aussage lag ihr letztes Treffen allerdings etwa ein Jahr zurück. Julia beschreibt den Sportler als süß und charmant, ist aber vorsichtig. "Aber ich will mir nicht wehtun lassen", betont sie in der Show. Vanessa reagiert zunächst demonstrativ entspannt und erinnert daran, dass alle Beteiligten Single seien und einander kennenlernen könnten. "Wenn er sich zu Julia mehr hingezogen fühlt, ist das okay für mich", erklärt sie. Später wird sie jedoch misstrauischer. Sie fragt sich, weshalb Julia gerade auf dem "Promihof" erneut Kevins Nähe sucht, obwohl sie sich in den Monaten davor offenbar nicht bei ihm gemeldet hatte. Julia formuliert ihrerseits eine eindeutige Grenze: "Ein Mann, den ich möchte, geht nicht nackt mit einer anderen Frau in den Whirlpool – egal, ob er was macht oder nicht." "Der Promihof" – seit dem 22. Oktober auf RTL+ sowie seit dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

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RTLZWEI Kevin Njie, "Der Promihof"-Teilnehmer 2026

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RTLZWEI Julia Römmelt konfrontiert Kevin Njie bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026