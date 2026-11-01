Überraschung: RTL+ strahlt Ariels Bachelorette-Staffel aus

Besondere Neuigkeiten für alle deutschen Fans von Ariel (23): Die kürzlich gestartete Schweizer Ausgabe von Die Bachelorette kommt schon bald auch nach Deutschland. Ab dem 5. November 2026 ist die Staffel auf RTL+ abrufbar. Das gab der Streamingdienst nun selbst auf Instagram bekannt. In einem Beitrag stellte RTL+ seine Programmhighlights für den kommenden Monat vor, und darunter war überraschend auch Ariels Datingabenteuer. Für Zuschauer hierzulande heißt das: Sie können bald ganz bequem verfolgen, wie die 23-Jährige nach der großen Liebe sucht. Den Umweg über Streamingangebote aus der Schweiz brauchen sie dafür dann nicht mehr. In der Schweiz läuft die Show bereits seit mehreren Tagen. Die mittlerweile elfte Staffel der Schweizer Version feierte am 26. Oktober 2026 beim Sender 3+ ihre Premiere.

Die neuen Folgen laufen bei 3+ jeden Montag um 20:15 Uhr im Fernsehen. Wer ungeduldig ist, kann bei der Streamingplattform oneplus vorab einschalten. Dort stehen die Episoden schon vor der Ausstrahlung im TV bereit. Bisher war es für Ariels deutsche Fans allerdings etwas kompliziert, die Staffel zu schauen. Sie brauchten entweder die Schweizer oneplus-App oder Zattoo und mussten zusätzlich ein VPN nutzen. Mit dem Start auf RTL+ ist dieser Aufwand bald Geschichte. Entsprechend groß ist die Freude in der Kommentarspalte unter dem Instagram-Post. "Ihr strahlt Ariels Bachelorette-Staffel aus? Omg, ich liebe euch dafür", schrieb ein Fan begeistert. Ein anderer User konnte die Nachricht kaum glauben: "OMG, die 11. Bachelorette-Schweiz-Staffel kommt zu RTL+ mit Ariel?!"

Vor und während der Show galt Ariel offiziell als Single – in den letzten Wochen kamen daran jedoch immer wieder Zweifel auf. Wie ihr Traummann aussehen sollte, verriet die Mutter einer Tochter bereits Mitte des Jahres. Zu dem Zeitpunkt war sie gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) zu Gast. Dort sprach die Realitybekanntheit offen über ihre Vorstellungen von einem Partner. Bei ihrer Suche nach dem Mann fürs Leben legt sie demnach vor allem Wert auf die Körpergröße. Ihr Auserwählter soll deutlich größer sein als sie selbst. Ob unter den Kandidaten in der Schweizer Staffel ein Mann ist, der diesen Wunsch erfüllt und Ariel auch sonst von sich überzeugen kann, wird sich im Laufe der Staffel zeigen.

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3+ Ariel bei Aufnahmen für "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel mit ihrer Tochter bei Aufnahmen für "Die Bachelorette" (Schweiz)