Eifersucht: Vanessa und Julia liebäugeln mit Promihof-Kevin

Bei Der Promihof könnte es schon bald ordentlich knistern – und das gleich zwischen drei Personen. Neuzugang Kevin Njie (30) scheint es gleich zwei Bewohnerinnen angetan zu haben: Sowohl Vanessa Brahimi als auch Julia Römmelt (32) zeigen offenbar Interesse an dem Realitystar. In der aktuellen Folge der Sendung ist zu sehen, wie Vanessa als Erste die Initiative ergreift und mit Kevin zu flirten beginnt. Julia beobachtet die Annäherung allerdings mit gemischten Gefühlen. Erstmals scheint zwischen den beiden Frauen ein Hauch von Eifersucht aufzukommen. Als Zoe Müllner das Model schließlich direkt auf ihre Gefühle anspricht, hält Julia sich nicht lange zurück und gesteht, dass sie Kevin mag. Damit bleibt die Frage, wie sich das Liebesdreieck im weiteren Verlauf der gemeinsamen Zeit auf dem Promihof entwickeln wird.

Dass Julia die Situation nicht kaltlässt, macht sie in der Show unmissverständlich deutlich. Sollte Kevin einer anderen Teilnehmerin körperlich näherkommen, würde sie das durchaus treffen. "Wenn er mit einer anderen knutscht, könnte mich das schon triggern", gesteht sie in der Sendung. Kevin selbst scheint sich unterdessen vor allem zu Vanessa hingezogen zu fühlen. Der Sportler hat nach eigener Aussage das Gefühl, dass die Chemie zwischen ihm und der Influencerin stimmt. Als einen Grund dafür nennt er ihre gemeinsame Vorliebe fürs Flirten. Wie vertraut die beiden sich bereits sind, zeigt ein weiteres Detail: Vanessa und Kevin haben schon vor, ihre Betten nebeneinanderzustellen. Das Liebesdreieck sorgt also bereits zu Beginn für reichlich Zündstoff auf dem Promihof.

Nicht nur in der Sendung selbst sorgt Kevins Nähe zu Vanessa für Gesprächsstoff. Schon zuvor hatte der 30-Jährige seine Fans mit einem Beitrag in seiner Instagram-Story neugierig gemacht. Darauf war er gemeinsam mit einer Frau zu sehen, deren Gesicht allerdings nicht zu erkennen war: Sie trug eine tief ins Gesicht gezogene Kappe, zusätzlich verdeckte ein Emoji ihre Identität. Zu dem Foto teilte Kevin eine persönliche Botschaft, in der er betonte, wie viel ihm die Frau an seiner Seite bedeute. Gleichzeitig stellte er klar, dass sein Auftreten im Reality-TV und sein Privatleben zwei unterschiedliche Dinge seien. Unter seinen Followern fiel der Verdacht daraufhin schnell auf Vanessa. Schließlich gehören beide zum Cast der aktuellen Promihof-Staffel. Eine Bestätigung, dass es sich bei der Unbekannten tatsächlich um Vanessa handelte, blieb bislang jedoch aus.

"Der Promihof" – seit dem 22. Oktober auf RTL+ sowie seit dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie schieben Betten bei "Der Promihof" zusammen