Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Frank Rosin
Frank Rosin wird von Restaurantbesitzer rausgeworfen

Frank Rosin wird von Restaurantbesitzer rausgeworfen

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min

Frank Rosin (59) wollte wieder einmal in seiner bekannten TV-Sendung "Rosins Restaurants" einem angeschlagenen Betrieb neue Perspektiven ermöglichen. Doch der Versuch, im American Diner "Mad Joe’s" in Wernigerode zu helfen, scheiterte spektakulär. Jörg Buntenbach, der Inhaber des Lokals, verweigerte dem Sternekoch jegliche Unterstützung. Bereits beim geplanten Testessen am ersten Tag ließ Jörg, ein gelernter Koch, die Dreharbeiten platzen und zog es vor, mit Freunden zum Sport zu fahren, statt sich um seinen Betrieb zu kümmern. Zurück blieben Frank, die verzweifelte Tochter Saskia sowie Mutter Roswitha, die sich mit 160.000 Euro an der Eröffnung des Diners beteiligt hatte.

Am folgenden Tag kehrte Frank noch einmal zurück, um die Situation zu retten, doch die Probleme spitzten sich weiter zu. Jörg verhielt sich gegenüber dem gesamten Team feindselig und verweigerte kategorisch eine Zusammenarbeit. In einem Eklat, bei dem er Frank lautstark beschimpfte, warf er am Ende nicht nur den Koch, sondern auch das Kamerateam aus seinem Lokal. Jegliche Hoffnung auf eine Verbesserung des Betriebs war damit zunichte. Das American Diner, das bereits unter extremem Gästemangel litt, konnte nicht gerettet werden und steht mittlerweile geschlossen.

Die Sendung "Rosins Restaurants", die seit 2009 erfolgreich auf Kabel Eins läuft, ist bekannt für emotionale Rettungsaktionen und spannende Einblicke in die Herausforderungen in der Gastronomie. Frank Rosin selbst ist für seine direkte Art bekannt, mit der er oft nicht nur kulinarische Probleme, sondern auch private Konflikte innerhalb von Teams und Familien anspricht. Doch der Fall "Mad Joe’s" zeigt, dass nicht jeder Hilfsversuch von Erfolg gekrönt sein kann. Trotz des Rückschlags ließ sich der Sternekoch davon nicht entmutigen und wird auch in der neuen Staffel weiterhin Betriebe unterstützen, die in Not geraten sind.

TV-Koch Frank Rosin
Getty Images
TV-Koch Frank Rosin
TV-Koch Frank Rosin
Patrik Stollarz / Getty Images
TV-Koch Frank Rosin
Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"
Getty Images
Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"
War Mad Joe’s überhaupt noch zu retten?
In diesem Artikel