Frank Rosin wird von Restaurantbesitzer rausgeworfen

Frank Rosin (59) wollte wieder einmal in seiner bekannten TV-Sendung "Rosins Restaurants" einem angeschlagenen Betrieb neue Perspektiven ermöglichen. Doch der Versuch, im American Diner "Mad Joe’s" in Wernigerode zu helfen, scheiterte spektakulär. Jörg Buntenbach, der Inhaber des Lokals, verweigerte dem Sternekoch jegliche Unterstützung. Bereits beim geplanten Testessen am ersten Tag ließ Jörg, ein gelernter Koch, die Dreharbeiten platzen und zog es vor, mit Freunden zum Sport zu fahren, statt sich um seinen Betrieb zu kümmern. Zurück blieben Frank, die verzweifelte Tochter Saskia sowie Mutter Roswitha, die sich mit 160.000 Euro an der Eröffnung des Diners beteiligt hatte.

Am folgenden Tag kehrte Frank noch einmal zurück, um die Situation zu retten, doch die Probleme spitzten sich weiter zu. Jörg verhielt sich gegenüber dem gesamten Team feindselig und verweigerte kategorisch eine Zusammenarbeit. In einem Eklat, bei dem er Frank lautstark beschimpfte, warf er am Ende nicht nur den Koch, sondern auch das Kamerateam aus seinem Lokal. Jegliche Hoffnung auf eine Verbesserung des Betriebs war damit zunichte. Das American Diner, das bereits unter extremem Gästemangel litt, konnte nicht gerettet werden und steht mittlerweile geschlossen.

Die Sendung "Rosins Restaurants", die seit 2009 erfolgreich auf Kabel Eins läuft, ist bekannt für emotionale Rettungsaktionen und spannende Einblicke in die Herausforderungen in der Gastronomie. Frank Rosin selbst ist für seine direkte Art bekannt, mit der er oft nicht nur kulinarische Probleme, sondern auch private Konflikte innerhalb von Teams und Familien anspricht. Doch der Fall "Mad Joe’s" zeigt, dass nicht jeder Hilfsversuch von Erfolg gekrönt sein kann. Trotz des Rückschlags ließ sich der Sternekoch davon nicht entmutigen und wird auch in der neuen Staffel weiterhin Betriebe unterstützen, die in Not geraten sind.

Getty Images TV-Koch Frank Rosin

Patrik Stollarz / Getty Images TV-Koch Frank Rosin

Getty Images Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"