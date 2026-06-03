Hollywood von morgen? Creator präsentieren Shows für YouTube

YouTube ist schon längst nicht mehr nur eine Plattform für lustige Filmchen – die hochwertigen Formate machen dem regulären TV langsam ernsthafte Konkurrenz. In Berlin fanden Anfang der Woche erstmals die Creator Premieres statt. Bei dem Event stellten Stars der deutschen YouTube-Szene wie Jasmin Gnu (36) und Otto Bulletproof, aber auch Promikoch Steffen Henssler (53) große und aufwendige Projekte vor, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen. So präsentierte Jasmin ihr neues Format "Jasmin mach mal..." – der erste Teil trägt den Titel "Jasmin mach mal... Goes Korea!" Die Let's Playerin begeistert ihre Fans schon länger mit Videos, in denen sie waghalsige Projekte startet, ihre Reise nach Südkorea soll das nun übertrumpfen. Sie will sich im K-Pop versuchen, sich mit populären E-Sports beschäftigen, aber auch die Schattenseiten des oft romantisierten Landes darstellen. "Ich probiere immer gerne alles aus, und wenn ich hinfalle, egal, aufstehen und weiter", betonte sie gegenüber Bild.

Otto will als ehemaliger 7 vs. Wild-Kandidat sein Survival-Format "Survival Squad" um eine dritte Staffel erweitern. Zusammen mit Fabio Schäfer geht es nach Patagonien – die beiden wollen den Zuschauern ungefiltert und ohne Drehbuch echtes Abenteuer präsentieren. "Ich will da sein, wo einfach kein Mensch, keine Straße, kein Handyempfang ist", meinte der Fitness-Influencer. Auch Steffen hat das Potenzial von YouTube schon lange erkannt. Jetzt möchte der 53-Jährige seine Show "Hensslers Schnelle Nummer" auf ein neues Level heben. XXL heißt das Motto und zusammen mit einem Promi-Gast wird er in 22 Minuten ein Gericht zubereiten. Er erklärte: "Es wird jetzt diese Zeit kommen, in der einfach solche Formate auch den Platz haben bei YouTube." Weiter stellte der Food-Creator Max sein Format "Ein letztes Ma(h)l" vor, bei dem mit Erinnerungen gekocht wird. "Grip"-Moderator Hamid Mossadegh will seine Community in "HSDS – Hamid sucht das Superauto!" auf die Suche nach echten Schätzen auf vier Rädern mitnehmen.

Zugehört haben den Creatoren etwa 70 Investoren und potenzielle Unterstützer. YouTube DACH will mit dem Event versuchen, große Blockbuster für die Plattform zu produzieren, die sonst derart hauptsächlich im linearen Fernsehen zu finden sind. Christian Lutterbeck, Head of Video Sales bei YouTube im deutschsprachigen Raum, erklärte: "Die Creator sind dabei die neuen Stars und Studio-Manager. YouTube ist der Ort für hochkarätige Creator-Produktionen, und wir geben unseren Partnern und den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. YouTube-Creator werden zum neuen Hollywood."

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Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel im März 2025

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Instagram / ottobulletproof Otto Bulletproof, deutscher YouTuber

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ActionPress Steffen Henssler im September 2025