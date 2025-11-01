Demi Lovatos Liebe für ihren Ehemann Jute$ wächst täglich

Emotionaler Gefühlsausbruch bei Demi Lovato (33): In einem neuen Gespräch mit Apple Music öffnete sich die Sängerin gegenüber Zane Lowe (52) über ihr Eheleben mit Jordan "Jute$" Lutes – und machte klar, wie sehr ihre Liebe seit der Hochzeit im Mai gewachsen ist. "Ich war definitiv schon in Beziehungen und dachte, ich sei verliebt, aber so habe ich noch nie geliebt", gestand Demi. Kurz darauf hielt sie inne: "Ich werde gleich weinen."

Daraufhin erklärte die Musikerin, dass ihre Gefühle für ihren Liebsten jeden Tag stärker werden. Sie habe geglaubt, am Hochzeitstag die Spitze erreicht zu haben, "und ich lag so falsch, weil es immer weiter gewachsen ist", erzählte die Künstlerin. "Es sind jetzt fünf Monate seit unserer Hochzeit vergangen, aber ich denke: 'Oh, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, dich noch mehr zu lieben als an unserem Hochzeitstag'", schwärmte sie weiter.

Die Hochzeit selbst war ein echtes Highlight. Die Sängerin trug an ihrem großen Tag ein maßgeschneidertes elfenbeinweißes Kleid von Vivienne Westwood (†81), das nicht nur durch ein elegantes Korsett, sondern auch durch einen beeindruckenden Kathedralenschleier begeisterte. Später am Abend wechselte die Musikerin in ein zweites, modernes Kleid mit funkelnden Perlendetails – ein modisches Statement, das an die goldene Ära Hollywoods erinnerte. Das zeigten Fotos, die Vogue vorlagen. Freunde und Familie begleiteten das Paar bei der Zeremonie in Kalifornien, darunter auch Demis Schwestern Dallas und Madison. Sogar die drei Hunde der beiden waren Teil der festlichen Gesellschaft und sorgten für besondere, emotionale Momente.

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jutes im März 2024

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025

Getty Images Demi Lovato, Schauspielerin