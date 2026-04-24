Mutig: Nicole Eggert zeigt ihre Narben nach Krebskampf

Nicole Eggert (54) zeigt nach ihrem schweren Kampf gegen den Krebs mutig ihren Körper: Auf Instagram präsentierte die Baywatch-Ikone jetzt in einem Spitzenkorsett und Jeans ihren operierten Bauch und die inzwischen verheilten Spuren der Eingriffe. In der Bildunterschrift schrieb die Schauspielerin: "Trauer kann aus vielen Lebenssituationen entstehen, aber sie ist kein dauerhafter Zustand." Mit der offenen Botschaft richtet sie sich an ihre Community und macht deutlich, wie transparent sie ihren Weg seit der Diagnose teilt.

Die Schauspielerin hatte 2024 ihre Diagnose eines Brustkrebses vom Typ cribriformes Karzinom im Stadium 2 öffentlich gemacht. Noch vor Beginn monatelanger Chemo- und Bestrahlungsrunden rasierte sie sich den Kopf. Im August 2025 folgten Mastektomie und Rekonstruktion. Erst vor Kurzem teilte Nicole außerdem mit, dass sie sich einer vollständigen Hysterektomie unterzogen hat, nachdem Tests frühe Anzeichen von weiterem Krebs gezeigt hatten. "Ich bin meinen Ärzten dankbar, dass sie so genau hinschauen", erklärte sie dazu auf Social Media. Trotz der Strapazen bleibt Nicole positiv und richtet den Blick auf eine Zukunft, die sie mit Dankbarkeit und dem Fokus auf ihre Gesundheit verbindet.

Besonders bewegend sprach Nicole schon zuvor über ihre Kinder. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, wie sie ihrer älteren Tochter Dilyn von der Erkrankung erzählte: "Dilyn ist erwachsen, also habe ich einfach ein sehr ehrliches, offenes Gespräch mit ihr geführt." Schwieriger sei es mit ihrer jüngeren Tochter Keegan gewesen. "Der Blick in ihrem Gesicht, als ich ihr sagte, dass es Krebs ist… es hat mir… meine Welt ist zerbrochen. Ich wusste, dass ich dieses kleine Mädchen nicht ohne mich lassen konnte. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich kämpfen und gewinnen musste", sagte Nicole dem Magazin.

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Imago Nicole Eggert bei "The Brave and the Rescued" in Los Angeles, Januar 2026

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Instagram / _nicole_eggert Schauspielerin Nicole Eggert, April 2026

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Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert nach ihrer OP