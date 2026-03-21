Nicole Eggerts mutiger Krebskampf geht in die nächste Runde

Die gesundheitlichen Nachrichten um Nicole Eggert (54) reißen nicht ab. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie "Baywatch", hat sich einem weiteren medizinischen Eingriff unterzogen: einer operativen Entfernung der Gebärmutter. Untersuchungen hätten frühe Anzeichen weiterer Krebszellen ergeben, schrieb Nicole auf Instagram. Sie teilte ein Foto, auf dem sie ihr Hemd anhebt und die frischen Narben und Hämatome auf ihrem Bauch zeigt. "Wir können unserer Angst und Unruhe nachgeben, oder wir können uns diesem großen Geheimnis mit Courage hingeben. Was für eine Reise", so Nicole. Die Entscheidung für eine Hysterektomie sei auch eine präventive Maßnahme gewesen, da der Eingriff das Risiko mehrerer Krebsarten – darunter Gebärmutter-, Zervix- und Eierstockkrebs – senken kann.

Angefangen hatte alles mit starken Schmerzen in der linken Brust sowie einer unerklärlichen Gewichtszunahme von rund elf Kilogramm. Als Nicole im Januar 2024 erstmals an die Öffentlichkeit trat und ihre Brustkrebsdiagnose bekannt gab, war die Bestürzung groß. Der Wunsch, den Tumor so schnell wie möglich loszuwerden, war von Beginn an überwältigend. "Ich bekomme Panikattacken, bei denen ich denke: Holt das einfach aus mir raus", beschrieb sie gegenüber People ihr damaliges Empfinden. Im März 2024 rasierte sie sich dann vor laufender Kamera den Kopf, bevor sie mit der Chemotherapie begann. Im August 2025 folgte schließlich die Entfernung der Brust. Auf Instagram meldete sie sich mit einem Spiegelselfie zu Wort, auf dem sie einen schwarzen Kompressions-BH trug. "Hatte am Donnerstag eine Mastektomie mit Rekonstruktion. Wie war euer Wochenende?", schrieb sie darunter – ein typischer Eggert-Moment: Humor als Schutzschild in dunklen Zeiten.

Die sogenannte Grauzone – der Zustand zwischen abgeschlossener Therapie und noch ausstehendem Befund – habe Nicole besonders hart getroffen. "Man muss sehr viel warten, und das ist etwas, das mir nicht wirklich bewusst war und worüber nicht wirklich jemand spricht", sagte sie. Im Dezember 2025 berichtete sie dann von einer anderen Seite ihrer Reise: Beim San Antonio Breast Cancer Symposium sprach Nicole über die Kraft, die sie daraus schöpfte, andere Betroffene kennenzulernen – und über das Gefühl der totalen Einsamkeit, das sie zu Beginn ihrer Erkrankung begleitete. "Als ich meine Diagnose bekam, fühlte ich mich allein. Es war ein Moment, in dem niemand sonst damit zu tun hatte – nur ich. Ich musste damit umgehen, ich musste durch das hindurchgehen, und nur ich konnte das tun", erklärte sie. Heute versteht Nicole diese Einsamkeit nicht mehr als Niederlage, sondern als Ausgangspunkt eines tiefgreifenden Prozesses: des Zuhörens auf den eigenen Körper – und des langsamen, mutigen Wiederaufbaus.

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Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

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Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert nach ihrer OP

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EVERETT COLLECTION, INC. Nicole Eggert und Pamela Anderson in "Baywatch"