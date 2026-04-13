Baywatch-Star verrät Geheimnisse um geplatztes Spin-off

Nicole Eggert (54) hat jetzt in einem Podcast über eine Entscheidung gesprochen, die ihre Karriere nachhaltig beeinflusst hat. Die Schauspielerin, die von 1992 bis 1994 in der Kultserie "Baywatch" die Rolle der Summer Quinn verkörperte, packte im "Still Here Hollywood"-Podcast aus und verriet, warum sie die Show nach nur zwei Staffeln verließ – obwohl sie gerade zur weltweit erfolgreichsten Serie avancierte. Der Grund: Nicole hatte ursprünglich für ein völlig anderes Projekt unterschrieben. Die Produzenten hatten ihr ein eigenes Spin-off versprochen, das sich an Teenager richten sollte. "Es sollte wie Beverly Hills 90210 werden, aber am Strand", erklärte Nicole. Die Idee war, eine Highschool-Serie zu schaffen, in der Jugendliche zu Rettungsschwimmern ausgebildet werden.

Für das geplante Spin-off war bereits ein vielversprechender Cast zusammengestellt worden. Neben Nicole sollte auch ihr "Baywatch"-Kollege David Charvet (53) mit von der Partie sein. Zudem war "Saved by the Bell"-Star Elizabeth Berkley für das Projekt vorgesehen. "Wir hatten einen großartigen Cast", schwärmte Nicole im Podcast. Doch der beispiellose Erfolg von "Baywatch" machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Ich kam zu Baywatch, machte die ersten beiden Jahre und es wurde die Nummer eins in der Welt. Und die Produzenten sagten: Spin-off? Auf keinen Fall! Das hier funktioniert und wir wollen, dass es so bleibt", erinnerte sich die Schauspielerin. Mit nur 20 Jahren entschied sie sich daraufhin zum Ausstieg – in der Hoffnung, sich vom Image der Serie lösen zu können. "Ich hatte diese verrückte Idee im Kopf, dass ich mich vom Stigma, das die Show uns allen als Schauspielern gegeben hatte, lösen könnte... aber mit 20 Jahren... wilde Ideen", lachte sie rückblickend.

Nicole hatte zuvor bereits in der Sitcom "Charles in Charge" an der Seite von Scott Baio gespielt, als die Gespräche über das "Baywatch"-Spin-off begannen. Die Serie lief von 1984 bis 1990 und machte Nicole als Teenager bekannt. Nachdem sie "Baywatch" verließ, lief die Show noch bis 2001 weiter und wurde zu einer der am längsten laufenden Serien der Fernsehgeschichte. Aktuell erlebt "Baywatch" ein Comeback: Fox hat für die Saison 2026/2027 ein Reboot mit zwölf Episoden angekündigt. Die neue Version dreht sich um Hobie Buchannon, den Sohn der Originalfigur Mitch Buchannon, der nun selbst das Baywatch-Team anführt. Mit dabei sind neben dem zurückkehrenden David Chokachi als Cody Madison auch Social-Media-Stars wie Brooks Nader (29), Livvy Dunne und Noah Beck sowie die Schauspieler Stephen Amell (44) und Shay Mitchell (39). Die Besetzung sorgte allerdings bereits für Kritik bei Fans, die bemängeln, dass zu viele Influencer statt ausgebildeter Schauspieler engagiert wurden.

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Getty Images Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

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United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

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Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin