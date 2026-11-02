Nach vier Ehen blickt Jennifer Lopez neu auf die Liebe

Zwei Jahre nach dem Aus ihrer Ehe mit Ben Affleck (54) spricht Jennifer Lopez (57) darüber, wie sich ihre Sicht auf die Liebe gewandelt hat. Nach der Trennung von ihrem vierten Ehemann sprach die Sängerin in einem gemeinsamen Bilt-Video mit CEO Ankur Jain über ihre frühere Suche nach Antworten. Anlass war die Deluxe-Neuauflage ihres Albums "Love?". Darin erinnerte sie sich daran, warum hinter dem damaligen Albumtitel ein Fragezeichen stand: "Es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich Dinge hinterfragt und wirklich versucht habe, die Liebe und alles zu verstehen", erklärte sie in dem Video. Heute verfolgt die Musikerin mit ihrem neuen Song "Proof of Love" einen anderen Ansatz. Für sie zeigen sich Zeichen von Zuneigung nicht nur in einer Partnerschaft, sondern an vielen Stellen des Lebens. Entscheidend sei jedoch, bei sich selbst anzufangen. "Man kann die Beweise für Liebe wirklich überall sehen, aber man muss sie in sich selbst finden", betonte Jennifer.

Das Original von "Love?" war 2011 erschienen. Nun erscheint das Werk in Zusammenarbeit mit dem Finanztechnologieunternehmen Bilt erneut als LP. Ergänzt wird die Platte um den frisch aufgenommenen Dancetrack "Proof of Love". Auf dem damaligen Album war zudem Jennifers bis heute erfolgreichste Single "On the Floor" vertreten, die sie gemeinsam mit Pitbull (45) aufnahm. Der Hit erlebt nach Angaben der Sängerin ausgerechnet 15 Jahre später ein Comeback – ausgelöst durch eine Tanzszene in der Amazon-Prime-Serie Off Campus. Für Jennifer zeigt das, dass Musik auch lange nach ihrer Veröffentlichung ein neues Publikum erreichen kann. "Nichts ist mehr alt, weil die Menschen diese Dinge ständig entdecken und sie für sie neu sind", erklärte sie in dem Bilt-Video über das überraschende Comeback älterer Songs.

Als "Love?" vor rund 15 Jahren in den Handel kam, war Jennifer mit ihrem dritten Ehemann Marc Anthony (58) verheiratet. Aus der Ehe stammen ihre Zwillinge, die inzwischen 18 Jahre alt sind und am Ende des Sommers ihr Studium begonnen haben. Für die Sängerin begann damit zugleich ein neuer Lebensabschnitt ohne Kinder im eigenen Haushalt. Ehemann Nummer vier wurde später Ben Affleck: Bereits von 2002 bis 2004 waren die beiden ein Paar gewesen, 2021 fanden sie wieder zusammen und feierten damit das Comeback des als "Bennifer" bekannten Promiduos. Doch die zweite gemeinsame Liebesgeschichte hielt nicht dauerhaft: Im August 2024 reichte Jennifer ausgerechnet an ihrem zweiten Hochzeitstag die Scheidung ein. Zwei Monate zuvor hatten die beiden bereits versucht, ihre gemeinsame Villa in Los Angeles für 54 Millionen Euro zu verkaufen. Nachdem sich zunächst kein Käufer gefunden hatte, übertrug Ben seinen Anteil an der Immobilie im April 2026 an Jennifer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Celia Kritharioti Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 9. Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Pitbull sprechen bei den Grammy Awards 2013 in Los Angeles

Anzeige Anzeige