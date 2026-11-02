Nach "WWM"-Patzer überrascht Union Noah mit frechem Trikot

Für Noah Petrik endete sein Auftritt bei Wer wird Millionär? mit einem teuren Fehler. Jetzt gab es dafür aber eine besondere Entschädigung: Der Quizkandidat war beim Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Dort wartete eine Überraschung auf ihn. Der Verein überreichte ihm ein eigenes Union-Trikot mit der Rückennummer 26, passend zu seinem Alter. Der eigentliche Hingucker war aber nicht die Nummer. Statt seines eigenen Namens war dort in großen Buchstaben "SPASSIKOWSKI" zu lesen. Der Club postete ein Foto von der Übergabe auf Instagram. Mit dem Trikot spielte der Club auf den frei erfundenen Trainer Igor Spassikowski an, den Noahs Telefonjoker in der Sendung irrtümlich für den Coach der Eisernen gehalten hatte. Mit dem Geschenk nahm Union den Fehler, der den Kandidaten bei Günther Jauch (70) 1.500 Euro gekostet hatte, augenzwinkernd aufs Korn.

Die Idee für den Stadionbesuch kam vom echten Union-Trainer persönlich. Mauro Lustrinelli hatte den Quizkandidaten zuvor öffentlich zu der Partie eingeladen. Wir haben ihn eingeladen zu einem Union-Spiel gegen Köln", erklärte der Coach gegenüber Sky. Dort könnten sich die beiden schließlich einmal persönlich kennenlernen. Noah ließ sich diese Chance nicht entgehen und erschien tatsächlich im Stadion. Der Verein machte seine angekündigte Geste wahr und überreichte ihm das eigens angefertigte "SPASSIKOWSKI"-Trikot. Auch in den sozialen Medien nahm der Bundesligist die Quizpanne mit Humor: Für Noah sei es zwar nicht die Million geworden, dafür habe er aber eine Einladung von "Igor Spassikowski" erhalten, scherzte der Klub. Gemeint war damit natürlich Mauro. Das verlorene Preisgeld bekommt der Ratefuchs zwar nicht zurück. Dafür zeigt Noah sogar noch eine große Geste und spendet seine 500 Euro. "Noah hat die 500 €, die er bei 'Wer wird Millionär?' gewonnen hat, heute ganz spontan an unsere Stiftung 'UNION VEREINT. Schulter an Schulter' gespendet. Eine Geste, die von Herzen kommt! Danke, Noah - und niemals vergessen...", schreibt der Verein auf Instagram.

Doch wie kam es überhaupt zu dem teuren Fehler? In der Sendung sollte der Personaler, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, für 2.000 Euro eine Fußballfrage beantworten. Gesucht war der Name des Mannes, der seit Juli als Cheftrainer beim 1. FC Union Berlin an der Seitenlinie steht. Neben Mauro Lustrinelli standen drei erfundene Namen zur Auswahl: Igor Spassikowski, Erling Gaudigaard und Jimmy Sexyhexi. Da Noah die richtige Antwort nicht kannte, griff er zu seinem Telefonjoker. Dieser riet ihm zu Igor Spassikowski. Jauch wies den Kandidaten zwar noch darauf hin, dass ihm weitere Hilfen zur Verfügung standen. Noah ließ sich davon aber nicht beirren und loggte den Tipp seines Jokers ein. Die richtige Antwort wäre jedoch Mauro Lustrinelli gewesen. Damit schrumpfte der Gewinn des Quizkandidaten auf 500 Euro zusammen. Statt mit einer größeren Summe verließ er das Studio mit einer Geschichte, die ihm nun sogar ein eigens angefertigtes Trikot von Union Berlin eingebracht hat.

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RTL+ Noah Petrik bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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