Frank Elstner zweifelt an Bill und Tom bei "Wetten, dass..?"

Kurz vor der Rückkehr von Wetten, dass..? meldet sich der Erfinder der Kultshow skeptisch zu Wort. Frank Elstner (84) stellte gegenüber t-online klar, dass er die Besetzung der Moderation mit Bill (37) und Tom Kaulitz (37) keineswegs abgenickt habe. "Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Entscheidung war", betonte er in dem Interview. Mit seiner Klarstellung rückt Elstner frühere Aussagen gerade, die deutlich wohlwollender geklungen hatten. Nach der Bekanntgabe der Besetzung hatte er das Vorhaben des Senders laut t-online zunächst als "mutiges Experiment" bezeichnet. Im April erklärte er gegenüber dem Grimme-Institut mit Blick auf die ungewöhnliche Wahl: "Ich bin neugierig." Sollte das Konzept aufgehen, würde er den beiden Brüdern demnach sogar gratulieren. Dass Bill und Tom als "Weltstars" enorme Bekanntheit mitbringen, stellt der Showveteran nicht infrage. Ob sie allerdings eine der größten deutschen Samstagabendshows tragen können, müsse sich erst noch zeigen.

An öffentlichem Interesse mangelt es der Neuauflage jedenfalls nicht. Bereits in den ersten zwei Stunden nach dem Start des Ticketlosverfahrens meldeten sich 78.000 Menschen an, um einen Platz im Publikum zu ergattern. Nach Angaben des ZDF gingen am Ende mehr als 250.000 Ticketwünsche ein – ein Rekordwert für die Sendung. Bei früheren Ausgaben hatten sich die Anfragen üblicherweise im mittleren fünfstelligen Bereich bewegt. Elstners Einschätzung kommt dabei besonderes Gewicht zu: Er hat "Wetten, dass..?" einst erfunden und stand selbst bei 39 Ausgaben als Moderator vor der Kamera. Nun gehört auch er zu denjenigen, die gespannt darauf warten, wie sich die Kaulitz-Zwillinge bei ihrem Debüt schlagen. Abschreiben will er die Zwillinge vor ihrem ersten Einsatz aber ausdrücklich nicht – er wolle ihnen eine faire Chance geben und das Ergebnis abwarten.

Die einmalige Ausgabe läuft am 5. Dezember 2026 im ZDF, live aus Halle an der Saale. Damit kehrt die Show nach rund drei Jahren Pause auf die Bildschirme zurück. Bill und Tom treten damit erstmals auf der Samstagabendbühne auf, die vor ihnen unter anderem Thomas Gottschalk (76) und Markus Lanz (57) bespielt haben. Die teils harsche Kritik, die schon vor der ersten Sendung laut wird, hält Elstner für verfrüht. Er wolle keine Stimmung erzeugen, die "die beiden nicht verdient haben", sagte er t-online. Bis zur Ausstrahlung laute seine Devise deshalb: "Abwarten und Tee trinken".

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Getty Images Frank Elstner, Moderator

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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ActionPress Frank Elstner moderiert "Wetten, dass..?", 1981

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023