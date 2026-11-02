Ina Borck verrät, was sie ihrem blinden Papa verdankt

Ina Borck (30) hat ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihre Familie gegeben. In ihrer Instagram-Story sprach die Influencerin jetzt offen über ihren Vater, der vollständig blind ist. Dabei machte sie deutlich, wie sehr seine Fähigkeiten sie bis heute geprägt haben. Obwohl er keinerlei Umrisse mehr erkennen könne, habe er sich zahlreiche handwerkliche Fertigkeiten selbst beigebracht, erklärte sie ihren Followern. Zudem betonte Ina, wie dankbar sie dafür sei, bereits in ihrer Kindheit gemeinsam mit ihrem Vater gearbeitet zu haben. Dabei habe sie viele praktische Fähigkeiten erworben, die sie sich ohne seine Unterstützung vermutlich nie angeeignet hätte. In dem Video selbst ist ihr Vater allerdings nicht zu sehen. Stattdessen steht der Social-Media-Star in der Küche und bereitet das Essen für ihre Familie zu. Währenddessen erinnert sie sich in ruhigen, nachdenklichen Worten an ihn und die gemeinsame Zeit.

Wie Ina berichtete, verlor ihr Vater sein Augenlicht schrittweise. Zwischen seinem 16. und 20. Lebensjahr ließ seine Sehkraft immer weiter nach. Die Erblindung traf ihn also schon in sehr jungen Jahren und mitten in seiner Ausbildung. "Also mein Papa ist voll blind. Er sieht keine Umrisse mehr. Wirklich gar nichts mehr", schilderte die Influencerin den schweren Einschnitt in ihrer Instagram-Story. Aufgegeben habe er danach aber nicht. Doch davon ließ er sich nicht entmutigen. Wie seine Tochter berichtet, eignete er sich mit der Zeit immer mehr handwerkliche Fähigkeiten an. Mittlerweile sei er sogar in der Lage, Lampen selbst anzubringen. Lediglich bei manchen visuellen Details benötige er gelegentlich noch Hilfe. Umso mehr beeindruckt es sie, was ihr Vater trotz dieser Einschränkung alles selbst erledigen kann. Auch bei ihrem aktuellen Umzug kann Ina auf die Unterstützung ihres Vaters zählen, der ihr weiterhin tatkräftig zur Seite steht.

Schon als kleines Mädchen ging Ina ihrem Vater bei handwerklichen Arbeiten zur Hand. Wenn er zum Beispiel eine Lampe anbrachte, nannte sie ihm die Farben der Kabel. Die eigentliche Montage übernahm er dann selbst. Durch diese gemeinsamen Aufgaben eignete sich Ina nach eigener Aussage jede Menge praktisches Wissen an. "Ich könnte so viel ohne meinen Papa gar nicht, ich hab so viel beigebracht bekommen", betonte sie in ihrer Story. Wie wertvoll diese gemeinsamen Erfahrungen für sie sind, machte Ina ebenfalls deutlich. Noch heute sei sie ihrem Vater für alles, was er ihr beigebracht habe, sehr dankbar.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit