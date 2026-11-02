Vor Lagerfeuer: Temptation-Larissa erleidet Kreislaufkollaps

Bei Temptation Island VIP steht das erste Lagerfeuer an – doch Larissa Juraschek kann nicht dabei sein. Kurz bevor sich die Kandidatinnen auf den Weg zu Moderatorin Janin Ullmann (44) machen, geht es der Reality-Bekanntheit plötzlich schlecht. Schon kurz nach dem Fertigmachen wird ihr übel. Wenig später kommen Bauchschmerzen und Schwindel hinzu, ihr Kreislauf macht schlapp. Larissa legt sich draußen auf eine Couch, während sich die anderen Frauen um sie kümmern. Schließlich bringen sie die angeschlagene Kandidatin ins Bett. Ohne Larissa machen sich die übrigen Teilnehmerinnen auf den Weg zum Lagerfeuer. Für sie bedeutet das, dass sie ausgerechnet die ersten Bilder ihres Partners Josua Günther aus der Männervilla verpasst. Während die anderen Frauen erfahren, wie sich ihre Liebsten in ihrer Abwesenheit verhalten, muss Larissa allein in der Villa bleiben – ohne zu wissen, welche Aufnahmen ihr beim Lagerfeuer gezeigt worden wären.

Dass Larissa derart mitgenommen sein würde, deutet sich bereits im Vorfeld an. Die Kandidatin selbst führt ihre Beschwerden auf die enorme Anspannung vor dem ersten Lagerfeuer zurück. "Ich merke total, dass mein Herz schneller schlägt. Ich glaube, ich werde, wenn ich wirklich auf dem Stuhl bin, total Herzklopfen, Herzrasen haben", erklärt sie. Auch mit Blick auf ihren Magen ahnt sie nichts Gutes: "Ich kann mir vorstellen, dass ich es auch noch mehr im Magen merke. Dass mein Magen irgendwie zumacht, ich Steine im Magen habe." Als ihr schließlich schwindelig wird, hält sie sich die Hand vor den Mund und muss sich hinlegen. Später beschreibt sie ihren Zustand eindringlich: "Mein Kreislauf ist zusammengesackt und ich konnte wirklich gar nichts mehr machen." Doch neben den körperlichen Beschwerden lässt sie vor allem die Ungewissheit nicht los. "Ich habe tausend Gedanken in mir. Was hätte ich da gesehen? Und jetzt ist es schwierig, irgendwo dazwischen, man weiß echt nicht, was passiert", schildert die Bad Boyfriends-Bekanntheit ihre Gedanken nach dem verpassten Lagerfeuer.

Bei "Temptation Island VIP" stellen Larissa und Josua ihre Beziehung auf die Probe. Doch schon vor dem ersten Lagerfeuer sorgten unterschiedliche Vorstellungen von persönlichen Grenzen für Konflikte. Für eine Bootsparty entschied sich Larissa für einen Mikro-Bikini, obwohl ihr Freund dieses Outfit zuvor zum Tabu erklärt hatte. In der Männervilla bekam Josua die entsprechenden Aufnahmen zu sehen und reagierte wütend. Aus seiner Sicht hatte Larissa damit eine klare gemeinsame Absprache missachtet. Die Influencerin wollte mit ihrer Entscheidung nach eigener Aussage die aus ihrer Sicht festgefahrenen Regeln in ihrer Beziehung aufbrechen. Dass sie Josua damit verletzen könnte, war ihr durchaus bewusst. Durch den verpassten Lagerfeuertermin bleibt Larissa nun allerdings vorerst im Unklaren darüber, wie sich ihr Partner während der getrennten Zeit in der Männervilla verhält.

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Instagram / larissaqtpie Larissa Juraschek, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / larissaqtpie Larissa Juraschek, "Temptation Island VIP"-Kandidatin

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP"-Paar 2026