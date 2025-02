Bill Kaulitz feiert Kinodebüt in Horrorfilm "Brute 1986"

Bill Kaulitz (35) hat den Sprung auf die große Leinwand geschafft. Wie Deadline berichtet, produziert der deutsche Regisseur Marcel Walz (38) einen Indie-Horrorfilm namens "Brute 1986" – darin soll der Tokio Hotel-Frontmann eine der Hauptrollen spielen. "Es war ein großes Vergnügen, Bill am Set zu haben und ihm seine allererste Filmrolle zu geben. Er hat sich voll reingehängt und war mehr als bereit für seine Rolle! Ich kann es kaum erwarten, dass alle ihn in diesem Film sehen", freut Marcel sich im Interview mit dem Branchenmagazin. Bei "Brute 1986" soll es sich um ein Slasher-Movie im 80er-Jahre-Stil handeln. Zum Cast gehören neben Bill auch das Model Gigi Gustin sowie die Schauspieler Pancho Moler und Lew Temple.

Und worauf lässt Bill sich in "Brute 1986" ein? Die Handlung dreht sich um die Glam-Metal-Band Leather Kobra, die in einer verlassenen Westernstadt liegen bleibt. Obwohl dort überall "Betreten verboten"-Schilder aufgestellt sind, entscheidet die Gruppe sich, die Warnung zu ignorieren. Was sie nicht wissen, ist, dass sie bei ihrem Eindringen in den Ort von der Familie Birdy beobachtet werden – die zeichnet sich durch "ebenso bösartige wie kreative Brutalität" aus. Inspiriert sei das Ganze laut Marcel von Slasher-Klassikern wie "Freitag der 13.", "Halloween" oder "The Burning". "Wir wussten, dass wir keinen reinen 80er-Jahre-Horror machen konnten, aber wir haben unsere Liebe zu diesen Filmen auf die Leinwand übertragen", erklärt der Filmemacher.

Für Bill ist die Rolle schon der zweite Schauspieljob binnen weniger Wochen. Erst Anfang Februar wurde offiziell, dass der Sänger die Hauptrolle in einer ZDF-Produktion spielen wird. Wie das Portal fernsehserien.de berichtete, heißt die Serie "The Comeback" und stellt ebenfalls eine Musikgruppe in den Vordergrund. Der 35-Jährige wird Flo verkörpern, einen ehemaligen Teenieschwarm, der sich mit seiner Band zerstritt. Nach 20 Jahren des Streits will er zusammen mit seinen Bandmitgliedern ein Comeback wagen. Bill, der gemeinsam mit seinem Bruder Tom eine eigene Netflix-Doku hat und Moderator der Show "That's My Jam" war, konnte auch schon als Synchronsprecher Erfahrung im Bereich Schauspiel sammeln: 2006 sprach er die Hauptrolle im Animationsfilm "Arthur und die Minimoys".

Getty Images Marcel Walz, deutscher Regisseur

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024

