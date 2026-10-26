Kylie Jenner plant Beauty-Marke für ihre Tochter Stormi

Kylie Jenner (29) scheint schon jetzt an die Zukunft ihrer Tochter zu denken: Die Unternehmerin hat beim United States Patent and Trademark Office einen Markenschutzantrag für den Namen ihrer achtjährigen Tochter Stormi Webster (8) eingereicht. Wie The U.S. Sun berichtet, wurde das Dokument im August dieses Jahres eingereicht und umfasst eine lange Liste an Produkten aus dem Beauty- und Pflegebereich. Genannt werden unter anderem Hautpflegepräparate, Lotionen, Gesichtsreiniger, Körperöle, Duschgele, Kosmetik, Parfüms, Haarpflegeprodukte und Nagellack. Kylie selbst weiß genau, wie früh eine Karriere im Beautybusiness beginnen kann. Mit gerade einmal 16 Jahren brachte sie 2015 ihre Kylie Lip Kits auf den Markt. Daraus entwickelte sich Kylie Cosmetics mit einem breiten Sortiment an Make-up und Düften. Später folgten weitere Projekte wie Kylie Skin, Kylie Baby und das Modelabel Khy.

Damit könnte die achtjährige Stormi in jungen Jahren in die unternehmerischen Fußstapfen ihrer Mutter treten. Offiziell angekündigt hat Kylie eine eigene Beautymarke für ihren Nachwuchs bislang allerdings nicht. Auch das Verfahren selbst ist noch nicht abgeschlossen – der Antrag wird derzeit als ausstehend geführt. Ob und wann tatsächlich Produkte mit Stormis Namen in den Regalen landen, ist damit weiterhin offen. Ein Versuch, den Namen ihrer Tochter geschäftlich zu sichern, ist zudem nicht neu: Bereits 2022 meldete sie die Marke Stormi World an. Ein offiziell gestartetes Unternehmen entstand daraus jedoch nicht – lediglich eine gleichnamige Geburtstagsfeier.

Schon 2021 hatte die Geschäftsfrau Pläne für ein Projekt ihrer damals dreijährigen Tochter angedeutet. "Sie bringt tatsächlich bald eine kleine geheime Marke heraus, an der wir schon eine Weile arbeiten, aber jetzt endlich ... geben wir Vollgas", sagte sie laut The U.S. Sun damals. Die angekündigte Marke kam jedoch nie auf den Markt. Stormi kam im Februar 2018 zur Welt – Kylie war damals selbst erst 20 Jahre alt. Vater des Mädchens ist Rapper Travis Scott (35), mit dem die Influencerin außerdem den vierjährigen Sohn Aire hat. Nach der Geburt des gemeinsamen Jungen trennte sich das Paar. Seit rund drei Jahren ist Kylie mit Schauspieler Timothée Chalamet (30) liiert. Einen Einblick in den Alltag von Mutter und Tochter gewährte zuletzt Kris Jenner (70). Die Momagerin erzählte, dass ihre Enkelin ihre Mutter regelmäßig ins Büro begleitet und dort schon einiges mitbekommt. "Kylie geht mit Stormi zur Arbeit, und Stormi liebt es. Sie saugt das einfach auf", berichtete sie laut The U.S. Sun.

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Backgrid / ActionPress Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Mai 2023

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Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

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Instagram / kyliejenner Stormi Webster