Patricia Kelly zeigt ihr Liebesglück nach 25 Jahren Ehe

Patricia Kelly (56) ist auch nach 25 Jahren Ehe noch glücklich verliebt. Auf Instagram lässt die Sängerin ihre Fans nun an einer romantischen Italienreise teilhaben, die sie vor etwa zwei Wochen mit ihrem Ehemann Denis Sawinkin unternommen hat. Anlass für die gemeinsame Auszeit ist ihr 25. Hochzeitstag, den die beiden in diesem Jahr feiern. Die Fotos aus Rom zeigen, wie vertraut das Paar nach all den Jahren miteinander ist. Im Kolosseum umarmen sich Patricia und Denis. Vor dem berühmten Bauwerk schmiegen sie sich aneinander und lachen ausgelassen in die Kamera. Neben der italienischen Hauptstadt besuchten die Eheleute auch Assisi, wo sie weitere Tage zu zweit verbrachten.

In der Bildunterschrift schwärmt Patricia von ihrem Urlaub. "Ich kann mit Worten nicht beschreiben, wie schön und besonders diese Reise für uns war, und ich bin sehr dankbar dafür", schreibt die Musikerin. Besonders die Kirchen und die Atmosphäre Italiens haben sie offenbar nachhaltig beeindruckt: "Italien ist ein Traum mit den wunderschönen Kirchen, und die Tage vergingen viel zu schnell, aber es wird uns immer in Erinnerung bleiben." Ein weiteres Bild verdeutlicht, dass auch ihr Glaube Teil der Reise war. Es zeigt ein Buch über den heiligen Franziskus von Assisi auf einem Nachttisch. Dazu verwendet Patricia in ihrem Beitrag unter anderem die Begriffe Glaube und Kirche. Zusätzlich zu den innigen Paarfotos veröffentlicht sie eine Aufnahme der beeindruckenden Außenfassade des Kolosseums. Ihre Urlaubseindrücke verbinden damit Sightseeing und gemeinsame Zeit.

Patricia und Denis haben ihren Fans bereits Einblicke in ihre glückliche Ehe gegeben. Vor wenigen Monaten stellten sie gemeinsam ihr Zuhause auf Mallorca vor. Beim Rundgang wurde deutlich, wie viele schöne und romantische Erinnerungen sie mit dem Anwesen verbinden. Patricia betonte dabei auch ihre enge Verbundenheit mit der Baleareninsel, die sie nach eigenen Worten nicht mehr verlassen möchte. Gemeinsame Ausflüge genießen die beiden dennoch: Die aktuellen Bilder aus Rom und Assisi zeigen, wie wohl sich Patricia und Denis auch auf Reisen zusammen fühlen. Mit ihrem Italienurlaub zum Jubiläumsjahr knüpfen sie an die bisherigen Einblicke in ihre Partnerschaft an. Bereits bei der Haustour auf Mallorca ging es vor allem um ihre Zweisamkeit und die gemeinsamen Erinnerungen.

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Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly und ihr Mann Denis Sawinkin vor dem Kollosseum in Rom, Oktober 2026

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ActionPress Patricia Kelly und ihr Mann Denis im November 2018 in Berlin

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Getty Images Patricia Kelly und Denis Sawinkin