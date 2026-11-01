Harry Styles wird zu Elvis – und dessen Enkelin schaut zu

Harry Styles (32) hat sich zu Halloween als King of Rock and Roll (†42) verkleidet! Beim ersten von zwei "Harryween"-Konzerten im New Yorker Madison Square Garden stand der Sänger am Freitagabend als Elvis Presley auf der Bühne. Vor Tausenden Fans zeigte er sich in einem eng anliegenden weißen Glitzeranzug mit bunten Verzierungen. Dazu trug er ein Cape und eine Sonnenbrille. Auch die berühmten Hüftbewegungen der Musiklegende ahmte der 32-Jährige nach. Wie Videos aus der Arena zeigen, guckte ihm seine Verlobte Zoë Kravitz (37) im Publikum sitzend dabei zu. Die Schauspielerin hatte sich für den Halloweenabend komplett in ein rotes Outfit geschmissen und trug Teufelshörner auf dem Kopf. Begeistert tanzte sie zum Auftritt ihres Partners. Doch Zoë kam nicht allein: Direkt neben ihr stand ihre langjährige Freundin Riley Keough (37), die Enkelin von Elvis.

Auf den Aufnahmen aus dem Madison Square Garden sind die beiden Freundinnen Seite an Seite zwischen den Fans zu sehen. Während des Abends zückte Riley immer wieder ihr Smartphone und filmte Teile der Show. Zoë hingegen ließ sich ganz von der Musik mitreißen: Als der Sänger seinen Hit "Watermelon Sugar" anstimmte, wippte sie ausgelassen mit. Die Elvis-Hommage war Teil von Harrys "Together, Together"-Residency, für die er insgesamt 30-mal im Madison Square Garden auf der Bühne stand. Die Konzertreihe erstreckte sich über rund zwei Monate. Mit den beiden Halloweenshows am 30. und 31. Oktober fand sie nun ihren Abschluss. Für den früheren One-Direction-Sänger endet damit seine Zeit in New York – und das mit einem besonderen Kostümspektakel für seine Fans.

Riley ist die Tochter der 2023 verstorbenen Lisa Marie Presley (†54) und des Musikers Danny Keough. Elvis war ihr Großvater mütterlicherseits. Mit Zoë verbindet sie bereits eine lange Geschichte, wie Just Jared berichtet. Die beiden kennen sich schon aus Kindheitstagen, da ihre Eltern miteinander befreundet waren. Als Teenager fanden sie wieder zueinander und wurden selbst enge Freundinnen. Auch beruflich kreuzten sich bereits ihre Wege: 2015 standen sie gemeinsam für "Mad Max: Fury Road" vor der Kamera. Zuletzt drehten die beiden Schauspielerinnen in New York für den kommenden Film "Die Alive". Harry und Zoë wurden erstmals im Sommer 2025 miteinander in Verbindung gebracht. Im April 2026 folgten dann Berichte über eine Verlobung, nachdem sie mit einem Diamantring an der Hand gesehen worden war.

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Elvis Presley, Musiker

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Getty Images Riley Keough, Schauspielerin