Ihr Kind hinter der Kamera: Gülcan Kamps teilt süßes Foto

Gülcan Kamps (44) sorgt mit einem ganz besonderen Foto für Aufmerksamkeit. Denn die Moderatorin stand für die Aufnahme nicht vor einem professionellen Fotografen, sondern vor ihrem vierjährigen Kind. Mit der Ankündigung "Ich poste das erste Foto von meinem Kind!" führt Gülcan ihre Instagram-Follower zunächst charmant auf eine falsche Fährte. Wer nun mit einem Schnappschuss ihres Nachwuchses gerechnet hatte, wurde überrascht. Gülcans vierjähriges Kind stand nämlich nicht vor, sondern hinter der Kamera und hat seine Mama abgelichtet. Das Ergebnis gefiel dem einstigen VIVA-Star offenbar auf Anhieb. "Meine erste große Liebe hat heute dieses Bild von mir geschossen und ich war so begeistert, dass ich meinem Kind versprochen habe, dass ich es poste", erklärt sie in ihrem Beitrag. Damit präsentiert das Kind sein Werk nun einem großen Publikum, ohne dabei selbst vor die Linse zu treten. Für Gülcan ist die Aufnahme jedenfalls besonders genug, um das gegebene Versprechen direkt einzulösen.

In ihrem Beitrag erzählte Gülcan auch, dass das Fotografieren für ihr älteres Kind längst mehr als nur ein kurzer Zeitvertreib ist. Der Nachwuchs hat offenbar schon eine richtige Leidenschaft für die Kamera entwickelt. Dabei interessieren den vierjährigen Nachwuchs offenbar vor allem Motive aus der Natur. "Mein Kind fotografiert total gern Naturbilder und fragt mich ständig nach meinem Telefon um Wolken oder den Sonnenuntergang zu fotografieren", berichtet die Moderatorin auf der Social-Media-Plattform. Das Smartphone der Mutter wird somit regelmäßig zur Kamera für kleine Fotoausflüge. Besonders Wolkenformationen und die Farben am Abendhimmel scheinen es dem Kind angetan zu haben. Diesmal hat sich der kleine Fotograf aber nicht für den Himmel entschieden, sondern seine Mutter vor die Linse geholt. Dass ihr die dabei entstandene Aufnahme so gut gefällt, machte sie mit der Veröffentlichung deutlich. Zugleich gewährte sie ihren Followern einen seltenen Einblick in das kreative Hobby ihres Kindes.

Gülcan und ihr Ehemann Sebastian Kamps sind inzwischen Eltern von zwei Kindern. Das ältere ist vier Jahre alt, das jüngere kam vor sieben Monaten zur Welt. Die Moderatorin und der Unternehmer, die beide 44 Jahre alt sind, halten Details über ihre Familie jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bis heute haben die beiden weder die Namen noch die Geschlechter ihrer Kinder öffentlich gemacht. Auch auf Bilder, auf denen ihr Nachwuchs selbst zu erkennen ist, verzichtet Gülcan in den sozialen Medien weiterhin. An diesem Kurs ändert auch der aktuelle Post nichts: Anstatt ihren Nachwuchs zu zeigen, gibt Gülcan lediglich einen kleinen Einblick in das kreative Hobby ihres älteren Kindes. Der Beitrag zeigt damit ausschließlich das fotografische Ergebnis und erzählt von der Begeisterung des vierjährigen Kindes für Wolken, Sonnenuntergänge und andere Naturmotive.

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Imago Gülcan Kamps bei der "Coke Light Experience x Bruce Darnell" im Borchardt in Berlin

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps posiert für ihren Nachwuchs

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