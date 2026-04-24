Zweites Baby ist da: Gülcan Kamps ist erneut Mama geworden

Gülcan Kamps' (43) Baby ist auf der Welt. Bei Instagram teilt die Moderatorin die frohen Neuigkeiten mit ihrer Community. Zu einem Bild von sich in einem langen Kleid schreibt sie lediglich: "Herzlich willkommen, Baby Kamps 2." Details zu Geschlecht oder Namen des Nachwuchses verrät sie nicht. Aber das sind die Fans schon gewöhnt, immerhin blieben auch Name und Geschlecht von Gülcans erstem Kind bisher ein Geheimnis. Dafür hagelt es in den Kommentaren Glückwünsche. Mit dabei sind auch Promis wie Riccardo Simonetti (33) und Alexandra Bechtel, die beide schreiben: "Herzlichen Glückwunsch!"

Mit dem Babygeschlecht wollte Gülcan sich eigentlich überraschen lassen, doch das ging gehörig nach hinten los. Denn Ehemann Sebastian Kamps konnte sich nicht zurückhalten. Im Netz erzählte die 43-Jährige den Followern, dass ihre Ärztin ihr die Info mit dem Geschlecht in einem Briefumschlag mitgab. Den händigte sie Sebastian aus, denn er wollte nicht warten und schon vorher wissen, ob er einen Sohn oder eine Tochter bekommt. In einem Gespräch des Paares verplapperte er sich dann und verriet Gülcan versehentlich das Geschlecht. Aber die Nachricht machte sie offenbar glücklich: "Mein klitzekleiner Miniwunsch, was das Geschlecht betrifft, wird erfüllt."

Während ihrer zweiten Schwangerschaft gab Gülcan den Followern immer wieder Updates, wie es für sie läuft. Auch das Thema Zunahme durch den Babybauch sprach sie an. Was bei vielen Frauen wohl auch für Unwohlsein sorgen kann, machte der nunmehr Zweifach-Mama gar nichts aus. Online teilte sie ein Foto von sich vor der Schwangerschaft und betonte: "Das Bild wurde mir soeben vorgeschlagen und zwischen heute und diesem Foto liegen 30 kg. [...] Soll ich euch was sagen... das Verrückte ist, ich fühle mich mit 30 kg [mehr] genau gleich und glücklich wie im Sporty-Maus-Körper mit 50 kg."

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ActionPress / AEDT Gülcan Kamps im Juli 2024

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps schwanger 2026

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2026