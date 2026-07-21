War mit 33 schwanger: Gülcan Kamps macht Fehlgeburt publik

Gülcan Kamps (43) hat auf Instagram offen über einen bisher kaum bekannten Teil ihrer persönlichen Geschichte gesprochen: ihren langen und schweren Weg zum Mutterglück. Die Moderatorin verriet, dass bei ihr mit 33 Jahren erstmals der Wunsch aufkam, eine Familie zu gründen – und dass sie in genau diesem Alter auch zum ersten Mal schwanger war. Da sie erst mit 39 ihr erstes Kind zur Welt brachte, wird nun deutlich, dass die erste Schwangerschaft nicht zu dem erhofften Ergebnis führte. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Der ganze Weg vom Kinderwunsch zum Kind hat sehr wenig mit Wünschen zu tun. Der Weg ist einfach nur extrem und emotional in jeder Hinsicht."

Bereits vor einigen Wochen hatte die Moderatorin erste Einblicke in ihre Geschichte geteilt und sich an ihre Follower gewandt: "Ladys, ich möchte euch sagen... Bleibt dran, kämpft und gebt nicht so schnell auf. Ganz egal, wie unerreichbar und groß eure Träume wirken." Den Weg zu zwei Kindern beschrieb sie dabei als "felsig". Nun legte sie nach und erklärte, dass sie in Interviews zwar stets über ihren Kinderwunsch gesprochen habe – "nur nicht mit allen Details". Die Belohnung am Ende dieses schwierigen Weges beschrieb sie allerdings als "extrem schön, unglaublich und faszinierend!" Gülcan ist seit 2004 mit Sebastian Kamps zusammen. Die beiden heirateten 2007 an der Ostsee – die Feier wurde damals live bei ProSieben übertragen. Ende 2021 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern, ihr zweites Kind kam im April 2026 zur Welt. Zu beiden Kindern nannte Gülcan weder Geschlecht noch Namen öffentlich.

Vor wenigen Wochen sprach Gülcan bereits offen über ihren After-Baby-Body. In einem offenen "Mami Update" auf Instagram reagierte sie auf Spekulationen, ob ihre schlanke Figur auf den aktuellen Storys überhaupt schon nach der Geburt entstanden sein könne. Viele Follower glaubten kaum, dass die Aufnahmen von einem Kindergeburtstag tatsächlich neu waren. Gülcan stellte klar: "Ich bin immer ehrlich mit euch! Ja, der Kindergeburtstag war an diesem Wochenende." Dabei legte sie ihre Gewichtsveränderung ganz transparent offen. Vor der zweiten Schwangerschaft habe sie bei 50 Kilo gelegen, am Ende seien es 80 gewesen, nach der Geburt habe die Waage 60 Kilo gezeigt.

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Imago Gülcan Kamps bei der Pro7 Promi-Darts-WM 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Gülcan Kamps bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat in der Media City Leipzig, September 2022

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IMAGO / ThomasReiner.pro Gülcan Kamps, Moderatorin