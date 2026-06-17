"Unfassbar hungriges Baby" half Gülcan Kamps beim Abnehmen

Ende April durfte sich Gülcan Kamps (43) über ihr zweites Baby freuen – und jetzt sorgt die Moderatorin mit ihrem After-Baby-Body für jede Menge Gesprächsstoff. Auf Instagram meldet sich Gülcan nun mit einem offenen "Mami Update" bei ihren Fans zu Wort und räumt mit Spekulationen auf, ob ihre aktuellen Stories wirklich nach der Geburt entstanden sind. Viele Follower konnten nämlich kaum glauben, dass die Aufnahmen von einem Kindergeburtstag vor ein paar Tagen tatsächlich brandneu sind, weil die Unternehmerin darauf bereits wieder sehr schlank wirkt. In ihren Posts legt Gülcan deshalb ihre Zahlen ganz transparent offen und erklärt, wie sich ihr Gewicht in den vergangenen Monaten verändert hat.

"Ich bin immer ehrlich mit euch! Ja, der Kindergeburtstag war an diesem Wochenende", verkündet Gülcan. Vor ihrer zweiten Schwangerschaft habe sie nach eigenen Angaben 50 Kilo auf die Waage gebracht, am Ende der Babybauchzeit seien es 80 gewesen. Heute stehe die Anzeige wieder bei 60 Kilo – ganze 20 Kilo weniger als noch kurz nach der Entbindung. Diättricks oder strenge Sportprogramme habe sie dafür aber nicht genutzt, wie sie ihren Followern erklärt. Stattdessen schreibt die Moderatorin ehrlich, dass vor allem ihr "unfassbar hungriges Baby", das sie stillt, für den Gewichtsverlust verantwortlich sei. Beim ersten Kind, das 2021 geboren wurde, habe sich ihr Körper nach der Geburt ganz anders verhalten. Dort dauerte es deutlich länger, bis sich die Kilos wieder verabschiedeten, wie sie in ihren Stories schildert.

Gülcan ist seit vielen Jahren mit Sebastian Kamps glücklich, den sie 2007 an der Ostsee heiratete. Der Bäckereierbe steht der TV-Bekanntheit auch in den schwierigen Phasen zur Seite, etwa als sich das Paar lange ein Kind wünschte. Ganze fünf Jahre hofften die beiden auf Nachwuchs, bevor ihr Kinderwunsch mit Baby Nummer eins in Erfüllung ging. Rückblickend beschreibt Gülcan diesen Weg im Gespräch mit Bunte als extrem kräftezehrend und echten "Marathon", bei dem man erst am Ende wisse, ob man durchhält. Umso größer ist für die zweifache Mama heute die Freude über ihre kleine Familie. Sie gibt ihren Followern eine Botschaft mit: "Ladies, ich möchte euch sagen... Bleibt dran, kämpft und gebt nicht so schnell auf. Ganz egal, wie unerreichbar und groß eure Träume wirken."

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps zeigt ihren After-Baby-Body

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps schwanger 2026

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Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006