Enthüllt: So hoch war Sam Neills Vermögen vor seinem Tod

Sam Neill (†78) ist tot. Der neuseeländische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Dr. Alan Grant in der Jurassic Park-Reihe weltberühmt wurde, starb am Montag, dem 13. Juli, im St. Vincent's Private Hospital in Sydney. Er wurde 78 Jahre alt. Seine Familie verkündete die traurige Nachricht in einem Statement auf seinem offiziellen Instagram-Account: "Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit der Würde gegangen, die sein ganzes Leben geprägt hat." Nun ist auch bekannt, welches beachtliche Vermögen der Schauspieler hinterlässt: Schätzungen zufolge belief sich sein Nettovermögen auf um die 24,5 Millionen Euro – erarbeitet in einer Karriere, die sich über mehr als fünf Jahrzehnte und mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen erstreckte.

Das Herzstück seines Vermögens war jedoch nicht in Hollywood, sondern ein Weingut in Neuseeland. Sam gründete "Two Paddocks" im Jahr 1993 in der Region Central Otago auf der Südinsel – zunächst mit einer bescheidenen Fläche von rund zwei Hektar. Über die Jahre wuchs das Weingut auf vier Standorte an und ist heute international für seinen Pinot Noir und Riesling bekannt. Gegenüber "The West Australian" gab Sam 2008 offen zu, dass das Weingut finanziell kein Selbstläufer war: "Ich würde gerne von dem Weingut leben, aber ich fürchte, es ist andersherum. Das ist kein sehr wirtschaftliches Geschäft." Seine Schauspielkarriere finanzierte also letztlich seine große Leidenschaft. Daneben besaß er die Redbank Farm, auf der er eine Sammlung von Tieren hielt, sowie ein weiteres Haus in Wellington. Eine Stadtresidenz in Sydneys Double Bay verkaufte er 2020 für rund 3,6 Millionen australische Dollar. Das entspricht ca. 2,1 Millionen Euro. Gekauft hatte er das vierstöckige Haus 1996 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Noriko Watanabe für deutlich weniger.

Die Familie bezeichnete seinen Tod auf Instagram als überraschend, nachdem Sam zuletzt eigentlich gute gesundheitliche Neuigkeiten verkündet hatte. Der Schauspieler hatte mehrere Jahre lang mit einem seltenen Lymphom gekämpft. Als die Chemotherapie aufhörte zu wirken, unterzog er sich einer CAR-T-Zell-Therapie, einer hochmodernen Behandlung, bei der die eigenen Immunzellen des Patienten genetisch verändert werden, um Krebszellen zu bekämpfen. Diese Privatbehandlung kostete laut Berichten rund 330.000 Euro. Im Frühjahr dieses Jahres hatte Sam dann bekannt gegeben, dass er krebsfrei sei. Seine Familie erklärte nun in ihrem Statement: "Der Verlust war plötzlich und unerwartet, gesegnet jedoch durch die Tatsache, dass Sam krebsfrei geblieben ist."

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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United Archives GmbH Sam Neill, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park", 1993

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler