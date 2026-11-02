Dieser Kandidat hatte sein erstes Mal mit Bachelorette Ariel

Zum Auftakt der neuen Staffel der schweizerischen Version von "Die Bachelorette" erwartete die Zuschauer ein überraschendes Wiedersehen. Mit einer silbernen Maske und einem riesigen Geheimnis im Gepäck trat Kandidat Lionel aus Basel vor Bachelorette Ariel (23). Die 23-jährige Rosenverteilerin zeigte sich von dem mysteriösen Aufzug zunächst sichtlich irritiert. Doch der eigentliche Schock folgte nach der Demaskierung: Ariel stand auf dem Schlauch und erkannte den Basler nicht einmal ohne Verkleidung. Dabei teilen die beiden ein echtes Intimgeheimnis. Wie Lionel nun gegenüber 20 Minuten auspackte, hat er ausgerechnet mit Ariel sein allererstes Mal erlebt. Damals war der Basler gerade einmal 17 Jahre alt. Ob ihm diese besondere Vorgeschichte im Kampf um das Herz der Bachelorette einen Vorteil verschafft oder ihm am Ende eher schadet, wird sich im Laufe der Sendung, die bald auch auf RTL+ zu sehen ist, zeigen.

Ihr Liebesabenteuer begann ganz klassisch am Rheinufer. Ariel war damals mit einer Freundin unterwegs, während Lionel von einem Kumpel begleitet wurde. Da Lionels Kollege die Initiative ergriff und Ariels Freundin anquatschte, kamen schlussendlich auch die beiden ins Reden und vernetzten sich auf Instagram. Ein absoluter Volltreffer von der ersten Sekunde an war es laut dem Basler aber nicht. Es brauchte rund sechs Dates bis zum ersten Kuss – und für den musste der damals noch ziemlich schüchterne Teenager erst ganz mutig um Erlaubnis fragen. Ungefähr zwei Dates später wurden die beiden bei Lionel zu Hause intim. "Mit ihr möchte ich mein erstes Mal haben", sei ihm damals klar gewesen, erzählte er dem Schweizer Portal. Ariel habe ihm zunächst gar nicht abgenommen, dass er noch keine sexuelle Erfahrung gehabt habe. Rückblickend sieht Lionel das mit Humor: "Ich nehme das als Kompliment auf – ich habe offenbar einen guten Job gemacht."

Für Lionel war es eine bewusste Entscheidung, sein erstes Mal ausgerechnet mit Ariel zu erleben. "Ich wollte das aber nicht einfach mit irgendjemandem haben, sondern mit jemandem, bei dem ich fand, dass es passt", stellte er gegenüber 20 Minuten klar. Für ihn hatte die heutige Rosenverteilerin schon in ihrer Jugend das gewisse Etwas. Lionel schwärmte im Rückblick von Ariels starkem Charakter. Dass die Romanze damals trotz der Intimität im Sande verlief, nimmt der Basler komplett auf seine eigene Kappe: Er war damals einfach noch nicht reif für etwas Festes. Auch den peinlichen Moment aus der Show, als Ariel ihn trotz Demaskierung zunächst anschmollte und nicht zuordnen konnte, hakt er mittlerweile völlig entspannt ab. Sein Fazit gegenüber dem Portal fällt jedenfalls entspannt aus: "Aber alles gut, es ist halt so passiert. Vergangenheit ist Vergangenheit."

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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CH Media Lionel, "Bachelorette"-Kandidat in der Schweiz

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