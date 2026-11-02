Mary Roos soll Detektiv auf Tina Yorks Ex angesetzt haben

Mary Roos (77) soll Mitte der 1970er-Jahre große Zweifel am damaligen Partner ihrer jüngeren Schwester Tina York (72) gehabt haben. Die Schlagersängerin war zu dieser Zeit nicht nur privat mit dem Künstlermanager Hardy Rodenstock liiert, sondern arbeitete auch beruflich mit ihm zusammen. Der Manager hieß mit bürgerlichem Namen Meinhard Görke. Doch in der Familie wuchs offenbar die Skepsis: Ihre ältere Schwester Mary soll dem Manager misstraut und den Verdacht gehegt haben, dass er Tina gegenüber nicht mit offenen Karten spielte. Um Klarheit über ihn und seine Angaben zu bekommen, engagierte sie laut Schlager.de sogar einen Privatdetektiv. Was bei diesen Nachforschungen herauskam, drang bis heute nicht an die Öffentlichkeit. Noch im selben Jahr beendete Tina die Beziehung zu ihrem Manager. Medienberichten zufolge soll er sie umfassend belogen haben – belegt ist dieser Vorwurf allerdings nicht.

Nach dem Liebes-Aus mit der Schlagersängerin schlug Hardy einen ganz neuen Weg ein: Er stieg in den Weinhandel ein. Ab 1980 richtete er über viele Jahre exklusive Verkostungen aus, an denen auch bekannte Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer (†78), Walter Scheel (†97) und Gerhard Schröder (82) teilnahmen. Für das größte Aufsehen sorgten jedoch historische Weinflaschen, die er angeblich entdeckt hatte. Sie sollten einst dem früheren US-Präsidenten Thomas Jefferson gehört haben. Eine dieser vermeintlichen Raritäten wurde im Dezember 1985 für die damalige Rekordsumme von 105.000 Pfund versteigert – das entsprach zu jener Zeit rund 400.000 Mark. Später stellte sich jedoch heraus, dass der angeblich geschichtsträchtige Fund eine Fälschung war. Der Skandal zog international Kreise und ließ das frühere Misstrauen von Mary gegenüber dem Manager im Nachhinein in einem ganz neuen Licht erscheinen.

Im Zentrum der Geschichte steht damit vor allem der Zusammenhalt der beiden Schwestern. Mary behielt ihre Bedenken offenbar nicht für sich, sondern wollte die Angaben von Hardys überprüfen lassen und ihre Schwester so möglicherweise vor einer folgenreichen Entscheidung schützen. Wie Tina selbst die damalige Situation erlebte, ist nicht überliefert. Auch die Ergebnisse des angeblich beauftragten Ermittlers blieben unter Verschluss. Dasselbe gilt für den konkreten Auslöser der Trennung und die Frage, ob der angeblich beauftragte Privatdetektiv tatsächlich belastbare Informationen fand. Hardy selbst äußerte sich zu den Vorwürfen rund um die Weinflaschen über Jahre hinweg nicht in einer Weise, die den Fall aufklärte. Der frühere Künstlermanager und Weinhändler starb 2018 nach langer, schwerer Krankheit. Tina und Mary stehen beide seit Jahrzehnten auf der Bühne und gehören zu den bekanntesten Geschwisterpaaren der deutschen Schlagerszene.

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Imago Mary Roos und ihre Schwester Tina York bei der Abschieds-Benefizgala im Schmidts Tivoli in Hamburg am 9. September 2019

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Imago Mary Roos und ihre Schwester Tina York zu Gast in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" am 25. November 2011

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